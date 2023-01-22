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Новогоднее поздравление Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга с 2023 годом
Уважаемые соотечественники, товарищи и военнослужащие всей страны,
В нашу любимую страну приходит новая весна 2023 года – года Кота. В этот священный и эмоциональный момент новогодней ночи, от имени руководителей Партии и Государства мне хотелось бы направить всем соотечественникам, товарищам, военнослужащим и вьетнамской диаспоре за границей теплые чувства, искренние приветствия и пожелать вам всего наилучшего в новом году. Я также хотел бы поздравить друзей со всех континентов и народы всех стран в мире, пожелав мира, дружбы, сотрудничества и постоянного развития!
Только что прошел 2022 год Тигра, насыщенный памятными событиями - год со многими трудностями, большими вызовами, которые неожиданно появились и оказали плохое, многогранное и тяжелое влияние не только на нашу страну, но и на весь мир.
В этом особом контексте вся партия, весь народ и вся армия продвигали страстный патриотизм, решительную волю, храбрость, солидарность, динамизм, творчество и приложили все усилия, чтобы добиться многих очень важных и всеобъемлющих достижений, со многими выдающимися успехами.
Мы сосредоточили внимание на профилактике, контроле и борьбе с эпидемией, содействуя социально-экономическому восстановлению и развитию, построению независимой и самодостаточной экономики, связанной с проактивной и активной международной интеграцией всесторонним, широким и эффективным образом; социальная и политическая стабильность; национальная оборона и безопасность полностью обеспечивается; поддерживается мирная и стабильная среда для развития страны; укрепляется и повышается доверие людей к партии, государству и социалистическому строю, оставляя очень хорошие впечатления, что получило признание и высокую оценку народов в мире и международных друзей, давая нам еще много ценных уроков. От имени руководства Партии и Государства сердечно приветствую, поздравляю, хвалю и благодарю своих соотечественников, товарищей и военнослужащих по всей стране за большие результаты, достижения и вклад в прошедшем году.
Новый 2023 год Кота, это третий и ключевой год, имеющий очень важное значение в реализации резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии и пятилетнего плана социально-экономического развития на 2021-2025 гг.
С волей и решимостью сделать страну богаче, сильнее, процветающей и счастливой, вся партия, весь народ и вся армия должны и впредь продвигать патриотизм, традиции сплоченности, преодолевая все трудности и вызовы, всесторонне и синхронно продвигать дело обновления; надежно строить и защищать Отечество; поддерживать мирную и стабильную среду, успешное выполнение поставленных целей и задач, создание динамики и движущей силы для содействия быстрому и устойчивому развитию страны в последующие годы, способствуя строительству нашей любимой страны, чтобы она становилась все более развитой, процветающей, достойнее, больше и красивее.
В радостной атмосфере встречи Нового года Кота еще раз желаю всем своим соотечественникам, товарищам, каждой семье, каждому вьетнамцу здоровья, радости, счастья и благополучия в новом году!
С Новым годом, новой решимостью, новым подъемом, новым прогрессом для новых побед. Каждой вьетнамской семье - радости, каждому гражданину страны - счастья!