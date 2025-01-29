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Новогоднее обращение президента государства Лыонг Кыонга к гражданам Вьетнама
Дорогие соотечественники, товарищи, военнослужащие всей страны и вьетнамцы, проживающие за рубежом!
Наступила Новая Весна – Весна года Змеи, которая принесла с собой радость, надежду и светлые мечты. В этот особенный момент Нового года я, от имени руководителей Партии и Государства, от всей души поздравляю всех соотечественников, товарищей, военнослужащих по всей стране и вьетнамцев, проживающих за рубежом. Я также искренне передаю новогодние поздравления друзьям и народам других стран мира, желая им мира, счастья, дружбы и процветания.
В прошедшем году мы пережили много «больших волн и сильных ветров», но это был также год, в котором мы достигли гордых достижений. В трудностях и испытаниях еще сильнее укрепляется дух солидарности, сострадания, чувств соотечественников и воля к подъему нашей нации. Вся Партия, весь народ и вся армия приложили огромные усилия, добившись выполнения и перевыполнения всех 15 из 15 целевых показателей социально-экономического развития. Темпы экономического роста вошли в число лидирующих в мире. Материальная и духовная жизнь народа постоянно улучшается и поднимается. Политическая и социальная стабильность сохранялись, национальная оборона и безопасность укреплялись, внешние связи расширялись, заслужив уважение и высокую оценку международных друзей. Каждый гражданин Вьетнама, будь то в стране или за её пределами - от рабочих, фермеров, предпринимателей, интеллигенции до солдат на дальних рубежах и островах - вправе гордиться своим вкладом в общие достижения Родины.
2025 год станет годом, насыщенным важнейшими событиями для страны, годом «ускорения и прорыва», закладывающим основу для вступления Вьетнама в новую эру – эру подъема в целях стремительного развития, богатства и процветания. Воля партии сливается с сердцем народа в достижении цели процветания нации.
Несмотря на все трудности и испытания, Вьетнам всегда будет двигаться вперёд, ничто не может остановить устремление к подъему и светлому будущему нашей нации. Вся партия, весь народ и вся армия продолжат единство, единодушие и совместные усилия, поднимут дух самостоятельности, самоуверенности, самодостаточности и гордости за свою нацию. Мы будем использовать все возможности, преодолевать трудности и вызовы, чтобы достичь прорывного развития, строить Вьетнам с богатым народом, сильной страной, демократичным, справедливым и цивилизованным обществом, обеспечивая каждому гражданину жизнь в благосостоянии, свободе и счастье, внося всё больший вклад в мир, стабильность и развитие региона и мира.
В гармонии с землей и небом, в момент, когда сердца переполнены эмоциями и радостью встречи Нового года, я ещё раз поздравляю всех соотечественников, товарищей, военнослужащих по всей стране и вьетнамцев, проживающих за рубежом с новым годом, желаю здоровья, благополучия и процветания. Новый год обязательно принесёт новые победы!
С дружественным приветом!