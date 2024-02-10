НОВОСТИ
Новогоднее обращение президента Во Ван Тхыонга к гражданам Вьетнама
Уважаемые соотечественники, товарищи и военнослужащие нашей страны!
Весна пришла к каждому человеку и в каждый дом. В этот прекрасный и священный момент перехода от старого года к новому мы отдаем дань уважения и благодарности нашим предкам и предшественникам, которые на протяжении многих поколений строили нашу страну; сражались за национальную независимость, за нашу свободную, зажиточную и счастливую жизнь, а также за укрепление такой позиции и такого авторитета нашей страны, как сегодня.
В уютной и священной атмосфере традиционного Нового года нашего народа от имени руководства Партии и Государства Вьетнама я хотел бы передать соотечественникам, товарищам и военнослужащим в нашей стране, а также нашим соотечественникам за рубежом cердечный привет и теплые чувства; пожелать вам всего наилучшего в Новом году. Хотелось бы обратиться к нашим друзьям со всех континентов и народам всех стран мира с пожеланиями мира, сотрудничества, дружбы и устойчивого развития!
Благодаря солидарности и усилиям всей Партии, всего народа и всей армии, в прошлом году наша страна подтвердила свою новую позицию и новый статус стойкого Вьетнама в трудные времена, который всегда настойчиво следует добрым ценностям ради интересов народа, достигает важных и впечатляющих успехов во всех областях; а также всегда является искренним другом и надежным партнером разных стран мира, которого уважает и высоко ценит международное сообщество.
Момент перехода от старого года к новому – это то время, когда мы размышляем о прошлом и думаем о светлом будущем каждого человека, каждой семьи и всей нации. Я глубоко уверен, что наращивание мощи всенародной солидарности и добрых ценностей культуры и народа Вьетнама; поощрение достоинства и интеллекта и развитие творческих способностей каждого человека, раскрытие потенциала и ресурсов произведут огромную внутреннюю силу, позволяющую нашей стране твердо двигаться вперед и добиваться дальнейших успехов.
Весна – это время мечтаний, стремлений, самых добрых и лучших начинаний. В весенней атмосфере гармонии человека и природы давайте вместе получим новые источники энергии; выразим друг другу искренние и наилучшие пожелания; пожелаем нашей нации вечного существования. Пусть наша страна становится все более богатой, красивой и цивилизованной. Пусть жизнь нашего народа становится все более зажиточной и счастливой!
Желаю нашим соотечественникам, товарищам, каждой семье и каждому гражданину Вьетнама здоровья, мира, успехов и счастья!
Пусть Новый год принесет новый импульс, новую решимость и новые победы!
Спасибо всем и с Новым годом!