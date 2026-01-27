Новая эра в сотрудничестве между Вьетнамом и ЕС

Посол Европейского союза (ЕС) во Вьетнаме Жюльен Геррье. Фото: ВИА

В преддверии официального визита во Вьетнам Председателя Европейского совета Антониу Кошты, который состоится 28–29 января по приглашению Президента Вьетнама Лыонг Кыонга, Посол Европейского союза (ЕС) во Вьетнаме Жюльен Геррье поделился с корреспондентом ВИА оценкой значения визита и ключевых ориентиров развития сотрудничества между Вьетнамом и ЕС в предстоящий период.



По словам посла Жюльена Геррье, визит Председателя Европейского совета проходит в особо важный момент для отношений ЕС – Вьетнам. Выбор Вьетнама в качестве направления визита на фоне нарастающей геополитической напряжённости в мире носит ярко выраженный символический характер. Это послание международному сообществу о стремлении ЕС укреплять партнёрство с такими странами, как Вьетнам, которые последовательно отстаивают уважение международного права и многосторонней системы.



Посол подчеркнул, что ЕС высоко ценит приём Председателя Европейского совета во Вьетнаме всего через несколько дней после успешного завершения XIV Всевьетнамского партийного съезда. Визит проходит на этапе, когда двусторонние отношения достигли наиболее глубокого и динамичного уровня в регионе, пройдя 35-летний путь от первоначальной гуманитарной помощи в начале 1990-х годов. По его оценке, отношения Вьетнама и ЕС вступили в фазу, позволяющую говорить об открытии «новой эры».



Поясняя содержание понятия «новая эра», посол Жюльен Геррье отметил, что нынешний визит имеет символическое значение, отражая намерение сторон повысить уровень партнёрства. Речь идёт о своеобразном «двойном повышении уровня», что ранее происходило крайне редко. Это стратегический сигнал об углублении сотрудничества, подтверждающий ведущую роль отношений Вьетнама и ЕС в АСЕАН и их модельный характер для других стран. При этом повышение уровня партнёрства носит не только символический, но и практический характер, создавая более прочные рамки для конкретных направлений взаимодействия.



В рамках обновлённой модели сотрудничества ЕС намерен сосредоточиться на трёх основных опорах взаимодействия с Вьетнамом. Первая - торговля: Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) позволило за последние пять лет увеличить двусторонний товарооборот примерно на 40%. ЕС стремится вывести торгово-экономические связи далеко за пределы нынешнего уровня, особенно в условиях серьёзных вызовов для мировой торговли.



Вторая опора - зелёная трансформация. ЕС намерен расширять поддержку Вьетнама в развитии возобновляемых источников энергии, повышении энергетической независимости и безопасности, что соответствует решениям, принятым на прошедшем партийном съезде.



Третья опора - мир и безопасность. ЕС рассчитывает расширить сотрудничество за рамки текущего участия в миротворческих миссиях, охватив такие сферы, как морская безопасность, управление кризисами и продвижение уважения международного права, в том числе в Восточном море.



Наряду с этим, по словам посла, ЕС заинтересован в развитии новых направлений сотрудничества, включая цифровую трансформацию, инновации и высокие технологии, в том числе полупроводники, искусственный интеллект и критически важные ресурсы.



Касаясь цели Вьетнама по подготовке 50 тысяч инженеров в сфере полупроводников и высоких технологий, Жюльен Геррье сообщил, что ЕС оказывает поддержку по двум направлениям. В сфере образования 31 декабря 2025 года ЕС совместно с Францией и Германией подписал с Правительством Вьетнама Соглашение о финансировании Программы профессионального образования Вьетнам – ЕС (VETVET) с общим бюджетом свыше 50 млн евро. Программа направлена на подготовку молодых инженеров и вьетнамской молодёжи не только в области полупроводников, но и в новых технологиях, поддерживающих цифровой и зелёной трансформации.



В инвестиционной сфере ЕС стремится нарастить вложения в высокотехнологичные отрасли во Вьетнаме. В ближайшее время планируется подписание протокола о намерениях по научно-технологическому сотрудничеству с Министерством науки и технологий Вьетнама, что позволит активизировать обмен аспирантами и участие Вьетнама в рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям Horizon Europe.



Что касается развития инфраструктуры, посол отметил, что в рамках стратегии «Глобальные ворота» (Global Gateway) ЕС активно инвестирует в инфраструктурные проекты во Вьетнаме, прежде всего в энергетический сектор в контексте Партнёрства «Справедливый энергетический переход» (JETP). В текущем году ЕС планирует запустить специальный фонд поддержки транспортной инфраструктуры для Вьетнама с акцентом на «зелёные» проекты.

В ходе визита Председатель Европейского совета, как ожидается, посетит линию метро № 3 в Ханое - проект, реализуемый при поддержке ЕС, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и государств-членов ЕС, таких как Франция и Италия. По словам посла, ЕС намерен передавать Вьетнаму передовые и безопасные технологии, чтобы страна могла самостоятельно управлять своей инфраструктурой, от высокоскоростных железных дорог и морских портов до аэропортов, тем самым раскрывая потенциал роста.



Говоря о проблеме «жёлтой карточки» в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, посол Жюльен Геррье отметил, что Вьетнам проделал значительный объём работы, включая оснащение рыболовных судов длиной свыше 15 метров системами мониторинга и совершенствование правовой базы. Премьер-министр Вьетнама лично и регулярно проводит совещания с прибрежными провинциями по этому вопросу.



В настоящее время, по словам посла, соответствующие органы ЕС в Брюсселе анализируют обновлённый отчёт Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама. Он выразил надежду, что этот процесс позволит в ближайшее время организовать инспекционную миссию на местах и зафиксировать достаточный прогресс для снятия «жёлтой карточки», хотя окончательное решение будет зависеть от результатов фактической оценки.



В условиях сложной геополитической обстановки Жюльен Геррье подтвердил ожидания ЕС, что Вьетнам продолжит играть активную и ответственную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, особенно в Восточном море - зоне жизненно важного значения для ЕС, через которую проходит около 40% импорта и 25% экспорта Евросоюза.



По его словам, ЕС сотрудничает с Вьетнамом в сфере морской безопасности в рамках Программы по укреплению сотрудничества в области безопасности с Азией и в Азии (ESIWA), обмена информацией о морской обстановке через Индо-Тихоокеанскую региональную платформу обмена информацией (IORIS), а также посредством расширения присутствия военно-морских сил государств-членов ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Нидерланды, через визиты в порты. ЕС также взаимодействует с Вьетнамом в правовой сфере по вопросам толкования и продвижения уважения Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).