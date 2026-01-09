Новая эпоха развития Вьетнама через призму исследований камбоджийских учёных

В программе приняли участие ведущие авторитетные исследователи Камбоджи, которые обменялись мнениями о достижениях страны и народа Вьетнама под руководством Партии за прошедшее время, а также дали оценку направлениям развития страны в предстоящий период в духе руководящих принципов XIV Всевьетнамского партийного съезда, особенно в части дружественных отношений и особого сотрудничества между Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и Народной партией Камбоджи (НПК).



Выступая с вступительным словом, Посол Вьетнама в Королевстве Камбоджа Нгуен Минь Ву подчеркнул, что XIV съезд КПВ является весьма важной вехой в процессе развития Партии и вьетнамского государства, имеет переломное, решающее значение для будущего развития Вьетнама в новую эпоху.

Общий вид круглого стола. (Фото: ВИА)

В ходе круглого стола доктор Кин Пхеа — директор Института международных отношений Камбоджи, Королевской академии Камбоджи (RAC) — представил тематический доклад «Партийное строительство в новую эпоху: повышение лидерского потенциала и управленческой способности Коммунистической партии Вьетнама»; магистр Тхонг Менгдавид — исследователь Института международных исследований и публичной политики Королевского университета Пномпеня (RUPP) — представил доклад «Отношения между Коммунистической партией Вьетнама и Народной партией Камбоджи в последнее время и направления сотрудничества после Съезда»; магистр Хим Раксмей — исполнительный директор Центра региональных исследований Камбоджи — выступил с докладом «Оценка внешнеполитического курса Вьетнама после Съезда и его влияние на вьетнамско-камбоджийские отношения»; а доктор Сам Сеун — политический исследователь RAC — представил доклад «Оценка перспектив экономического сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей после Съезда».



Все докладчики отметили, что XIV съезд КПВ является важным событием, формирующим направления и стратегию развития Вьетнама на предстоящий пятилетний период, подчеркнули ряд новых и заметных особенностей нынешнего Съезда, в частности мышление «обновление, прорыв, творчество», а также ключевые долгосрочные цели, подлежащие достижению.



Выступающие особо подчеркнули важную роль КПВ с момента её основания и по настоящее время в деле строительства и защиты страны, а также в оказании помощи соседним государствам, в том числе Камбодже, в процессах освобождения, строительства и развития. Была выделена значимость двустороннего сотрудничества между двумя странами, а также предложен ряд мер по дальнейшему его продвижению и выводу отношений на новый уровень.



В частности, экономическая политика Вьетнама в период после XIV съезда КПВ была всесторонне и углублённо проанализирована доктором Самом Сеуном с точки зрения текущей ситуации, контекста и воздействия на перспективы экономического сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей, наряду с искренними рекомендациями по дальнейшему повышению эффективности экономического взаимодействия между двумя странами в предстоящее время.



На основе содержания представленных на круглом столе докладов многие участники мероприятия приняли активное участие в оживлённой дискуссии, задавали вопросы и обменивались мнениями по значимым аспектам обсуждения.



Присутствовавший на круглом столе Уть Леанг — председатель Ассоциации выпускников Камбоджи, обучавшихся во Вьетнаме (CAVA), аналитик RAC — выразил интерес к затронутым докладчиками вопросам, касающимся сотрудничества между двумя странами и правящими партиями Вьетнама и Камбоджи, а также реформаторской деятельности Вьетнама, направленной на достижение поставленных целей развития. По его мнению, данная тема является актуальной и полезной для широкого распространения среди народов Камбоджи и Вьетнама с целью углубления понимания двусторонних отношений.



Камбоджийский учёный отметил, что под руководством КПВ страна выработала чёткую политику, последовательно продвигающую экономическое развитие и обеспечивающую быстрый рост по сравнению с другими государствами региона.



На фоне прогнозов о позитивной динамике экономического роста Вьетнама председатель CAVA выразил надежду, что после XIV съезда КПВ добрососедские отношения между Вьетнамом и Камбоджей станут ещё более прочными, сотрудничество между сторонами — более тесным, что будет способствовать поддержанию стабильности и безопасности, а также активизации инвестиций, товарообмена и народных контактов, с тем чтобы вьетнамско-камбоджийские отношения продолжали развиваться в духе дружбы и взаимного доверия.