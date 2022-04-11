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НОВОСТИ

Новая экономическая политика вступает в силу с апреля 2022 года

Циркуляр 06/2022/TT-BCT в сфере регулирования устанавливает импортные тарифные квоты на рис и сушеные табачные листья, происходящие из Королевства Камбоджа, и эти товары имеют право на специальный льготный налог на импорт при ввозе во Вьетнам в 2021 и 2022 годах.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

Субъектами применения являются торговцы, которые импортируют в соответствии с тарифными квотами рис и сушеные листья табака, происходящие из Королевства Камбоджа, и другие соответствующие организации и частные лица.

Соответственно, общая квота на рисовую продукцию на 2022 год составляет 300.000 тонн, если это рис-сырец, то коэффициент пересчета 2 кг риса-сырца = 1 кг риса. Квота для риса на 2021 год составляет 300.000 тонн, а для сушеных листьев табака – 3.000 тонн в год.

Условием использования специального льготного налога на импорт является то, что импортируемые товары должны иметь сертификат происхождения формы S (форма C/O S), выданный Министерством торговли Камбоджи или уполномоченным органом в соответствии с правилами камбоджийской стороны, и он должен быть при прохождении импортных таможенных процедур в указанных пограничных пунктах.

В частности, в отношении сушеного табачного листа импортеры должны получить лицензию на импорт табачного сырья в соответствии с тарифными квотами, установленными Министерством промышленности и торговли в соответствии с положениями Постановления № 69/2018/ND-CP.

Тарифные квоты на импорт риса и сушеного табачного листа, указанные в настоящем Циркуляре, регулируются методом автоматического удержания на таможне, где осуществляются импортные процедуры.

Настоящий Циркуляр вступает в силу с 15 апреля 2022 г. и действует до конца 31 декабря 2022 г.

ВИА

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