Новая страница в развитии железнодорожных перевозок между Вьетнамом и Россией

На ханойском ж/д вокзале. Фото: ВИА

По данным российского информационного агентства Sputnik, грузовые перевозки по железной дороге между Вьетнамом и Россией переворачивают новую страницу, чтобы снова занять первое место, учитывая складывающийся в последние годы геополитический контекст.

С 2018 года ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) «Логистика» сотрудничает с вьетнамским логистическим оператором Ratraco для осуществления грузовых перевозок по двустороннему автомобильному транспортному коридору страны.

В этом году еще одна ведущая российская компания в области железнодорожной логистики Азия-Европа «ТрансКонтейнер» также сформировала связи для управления транспортным коридором.

Никита Пушкарев, директор по продажам и послепродажному обслуживанию компании «ТрансКонтейнер», сообщил, что на первом этапе операции такие товары, как чай, кофе, специи, обувь и одежда, будут доставляться из Ханоя через Китай в Россию для продажи в российской рознице.

Он отметил, что по сравнению с морским путем железнодорожный коридор предлагает доставку на 5-8 дней быстрее при оптимальных затратах.

Кроме того, перевозки осуществляются в рамках единого правового режима, поскольку Вьетнам, Китай и Россия являются участниками международного договора железнодорожных грузоперевозок, сказал Пушкарев.

Он сообщил, что ожидается, что по маршруту будет курсировать не менее двух контейнерных поездов в месяц, а заинтересованные стороны изучают варианты регулярной доставки российских экспортных партий зерна, древесины и неопасных химикатов во Вьетнам.



