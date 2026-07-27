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Новая страница в межпарламентской дипломатии между Вьетнамом и Камбоджей
По словам Чеанга Ваннарита, визит станет важной вехой в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества и подтвердит общую приверженность Вьетнама и Камбоджи развитию отношений, ориентированных прежде всего на благополучие и интересы народов двух стран.
Заместитель Генерального секретаря Чеанг Ваннарит отметил, что официальный визит Самдеха Маха Ратсапхеатхика Тхипадеи Кхуон Судари во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление дружбы между народами и государствами, прежде всего в законодательной сфере, а также на реализацию договорённостей, достигнутых двумя партиями в ходе встречи на высшем уровне в Пномпене в феврале текущего года.
Он подчеркнул: «Достигнутые договорённости служат основным ориентиром в работе правительств и парламентов двух стран. В этом контексте нынешний визит является практическим шагом по реализации соглашений, достигнутых как между двумя партиями, так и в рамках сотрудничества трёх партий Камбоджи, Вьетнама и Лаоса».
Чеанг Ваннарит отметил, что это уже второй визит Самдеха Маха Ратсапхеатхика Тхипадеи Кхуон Судари во Вьетнам, тогда как Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман посетил Камбоджу в ноябре 2024 года.
Он подчеркнул: «Нынешний визит Председателя Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа во Вьетнам открывает новую страницу в истории двусторонних отношений между парламентами двух стран, ориентированных на достижение общей цели – ставить интересы народа в центр внимания посредством двустороннего сотрудничества».
По мнению Чеанга Ваннарита, парламент одновременно представляет интересы народа, осуществляет контроль за реализацией государственной политики и участвует в законотворческой деятельности. Поэтому парламент играет важную роль в мониторинге выполнения двусторонних договорённостей, а также в содействии их эффективной реализации, обеспечивающей максимальную взаимную выгоду, прежде всего в достижении цели довести объём двустороннего товарооборота до 20 млрд долларов США.
В преддверии 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в 2027 году, сторонам необходимо заранее обсуждать и планировать совместные мероприятия на уровне правительств, парламентов, партий и массовых общественных организаций.
С точки зрения геополитического анализа Чеанг Ваннарит отметил, что в последнее время парламенты двух стран активно содействуют совершенствованию правоприменительной практики и формированию правовой базы для расширения сотрудничества, особенно в сфере трансграничной энергетики.
В условиях энергетического кризиса, с которым Камбоджа сталкивается под влиянием конфликта на Ближнем Востоке, Вьетнам играет важную роль в обеспечении Камбоджи электроэнергией и другими энергоресурсами.
Высокопоставленный представитель Национальной ассамблеи Камбоджи отметил, что для дальнейшего развития торговли сторонам необходимо укреплять инфраструктурную взаимосвязанность и ускорить строительство скоростной автомагистрали Пномпень – Бавет. В настоящее время Бавет считается важнейшим международным пунктом пропуска Камбоджи после того, как деятельность пограничного перехода Пойпет была существенно затруднена из-за пограничных проблем с Таиландом.
По словам Чеанга Ваннарита, за последний год товарооборот между Камбоджей и Вьетнамом продемонстрировал заметный рост. В нынешних условиях обеим сторонам необходимо приложить дополнительные усилия для достижения целевого показателя двусторонней торговли в 20 млрд долларов США.
Он подчеркнул: «Наиболее важной задачей является дальнейшее развитие инфраструктурной взаимосвязанности, а также упрощение процедур пересечения границы и гармонизация таможенных процедур, чтобы сделать их более оперативными и эффективными».
Говоря о перспективах сотрудничества, Чеанг Ваннарит отметил, что в инвестиционной сфере реализуется множество проектов вьетнамских компаний в Камбодже, особенно в области цифровой экономики и технологий. Многие вьетнамские предприятия уже добились успехов в этих сферах и обладают потенциалом для дальнейшего расширения своей деятельности. Вместе с тем обеим странам необходимо продолжать укреплять инфраструктурную взаимосвязанность, создавая благоприятные условия для развития торговли, инвестиций и туризма.
Что касается сотрудничества в сфере туризма, то, опираясь на уже сформированный механизм «Три страны – один маршрут», Чеанг Ваннарит считает необходимым активизировать взаимодействие в этой области. Он также выразил надежду, что число вьетнамских туристов, посещающих Камбоджу, будет продолжать расти, особенно на фоне позитивных результатов, достигнутых правительствами двух стран в борьбе с трансграничным онлайн-мошенничеством, которое ранее вызывало серьёзную обеспокоенность.
Комментируя значение визита Председателя Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа, Чеанг Ваннарит отметил, что он станет важным фактором дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, прежде всего в сфере парламентского контроля за исполнением законодательства, а также будет способствовать повышению осведомлённости общественности о традиционно дружественных отношениях между Вьетнамом и Камбоджей.