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Новая политика электронных виз: новые продукты, необходимые для развития туризма
14 августа правительство издало резолюцию о выдаче электронных виз гражданам всех 257 стран и территорий, позволяющее им въезжать в страну и выезжать из нее по электронным визам через 13 воздушных, 16 сухопутных и 13 морских пограничных пунктов пропуска.
Согласно вступившему в силу 15 августа закону о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о выезде и въезде граждан Вьетнама и Закона о въезде иностранцев во Вьетнам, выезде из него, транзите через него и проживании во Вьетнаме, срок действия электронной визы увеличен до 90 дней с 30 дней. В течение 90 дней после получения электронной визы иностранцы могут въезжать и выезжать из Вьетнама неограниченное количество раз и без необходимости оформления новых виз.
Закон также разрешает гражданам стран, имеющих право на одностороннее визовое освобождение Вьетнамом, получать разрешение на временное проживание в течение 45 дней, а не 15 дней, как это было раньше, и рассматривать вопросы выдачи виз и продления срока временного проживания в соответствии с правилами.
Представители местных туристических агентств отметили, что новая система выдачи электронных виз поможет им справиться с многочисленными проблемами и препятствиями в привлечении иностранных отдыхающих.
Туристам будет удобнее проходить процедуры въезда-выезда, а их поездки можно будет планировать гибко и экономно.
Изменения в визовой политике дадут толчок к активному восстановлению рынка международного туризма, по крайней мере, на уровне 70%-80% от того, что было до вспышки COVID-19.
С этой целью министерство туризма призвало предприятия разрабатывать новые туры и продукты, чтобы лучше обслуживать туристов с более длительным пребыванием.
Недавно министерство выпустило стратегический план маркетинга туризма во Вьетнаме до 2030 года и проект по разработке нескольких моделей ночного туризма, которые содержат рекомендации для местных жителей и предприятий по созданию туристических продуктов и услуг, удовлетворяющих потребности туристов.
Также необходимо подготовить кадры, обеспечить качественные услуги и улучшить управление в населенных пунктах, особенно в крупных туристических центрах.