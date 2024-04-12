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Новая книга дает представление о победе под Дьенбьенфу
Разделенная на три части, книга дает читателям представление об исторических ценностях и значении кампании с разных точек зрения и проливает свет на славную стратегическую битву партии, народа и армии Вьетнама, разгромивших французских колонизаторов.
В книге также отдается дань уважения солдатам, пограничникам и добровольцам из числа молодежи, которые отдали свои жизни за победу.
Книга также считается ценным документом для исторических и военных исследователей, музеев и студентов.