Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Новая книга дает представление о победе под Дьенбьенфу

Национальное политическое издательство «Правда» недавно выпустило книгу «Дьенбьенфу - история и воспоминания» по случаю 70-летия победы под Дьенбьенфу. В книге, составленной партийным комитетом провинции Дьенбьен, Вьетнамской ассоциацией исторической науки и издательством «Правда», собраны труды и оценки кампании Дьенбьенфу генералов, непосредственно участвовавших в ней, а также отечественных и зарубежных ученых, военных аналитиков и репортеров. Ранее они публиковались в журнале Xua & Nay («Прошлое и настоящее»), журнале «Военная история» и журнале «Политическая теория».

Разделенная на три части, книга дает читателям представление об исторических ценностях и значении кампании с разных точек зрения и проливает свет на славную стратегическую битву партии, народа и армии Вьетнама, разгромивших французских колонизаторов.

В книге также отдается дань уважения солдатам, пограничникам и добровольцам из числа молодежи, которые отдали свои жизни за победу.

Книга также считается ценным документом для исторических и военных исследователей, музеев и студентов.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Хойан - самое дешевое известное место назначения в мире

Хойан - самое дешевое известное место назначения в мире

Глобальный индекс стоимости отдыха, ежегодно публикуемый ведущей британской финансовой компанией Post Office, показывает, что Хойан является самым дешевым местом назначения для отдыха в 2024 году со средними расходами на одного туриста около 51,18 фунтов.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top