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Новая Зеландия - надежный партнер Вьетнама
Президент Лыонг Кыонг подчеркнул значение официального визита Кристофера Лаксона в развитии отношений, приуроченного к 50-летию дипломатических связей (1975-2025 гг.).
Премьер-министр Кристофер Лаксон выразил свое восхищение мощным развитием Вьетнама в последние годы и отметил свое желание и дальше укреплять сотрудничество с этой страной.
Лидеры выразили свое удовлетворение прогрессом в сотрудничестве в различных областях, в частности, в образовании, сельском хозяйстве, торговле, культуре и обмене между людьми. Они договорились разработать план действий для нового партнерства, укрепить политическое доверие, увеличить количество визитов и обменов на всех уровнях, а также углубить сотрудничество в области обороны и безопасности.
Стороны также активизируют обмен информацией и оценками региональных и глобальных ситуаций и будут совместно работать над решением традиционных и нетрадиционных проблем безопасности.
Президент Лыонг Кыонг поблагодарил Новую Зеландию за увеличение стипендий для вьетнамских студентов на 56% и призвал продолжать оказывать поддержку в передаче технологий, подготовке специалистов и высококачественных кадров.
Премьер-министр Кристофер Лаксон подтвердил поддержку Новой Зеландией роли Вьетнама в качестве хозяина АТЭС 2027.
Обе стороны обязались тесно координировать и оказывать взаимную поддержку на региональных и международных форумах, включая ООН, АТЭС, АСЕАН и механизмы под руководством АСЕАН.
По этому случаю президент Лыонг Кыонг попросил премьер-министра Кристофера Лаксона передать генерал-губернатору Новой Зеландии Синди Киро свое приглашение посетить Вьетнам, а премьер-министр Кристофер Лаксон передал вьетнамскому лидеру приглашение от генерал-губернатора посетить Новую Зеландию. Президент Лыонг Кыонг с удовольствием принял приглашение.