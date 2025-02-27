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Новая Зеландия - надежный партнер Вьетнама

26 февраля в Ханое президент государства Лыонг Кыонг во время приема премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона отметил активное сотрудничество и поддержку, которую Новая Зеландия оказывала его стране на протяжении последних полувека.
  Президент государства Лыонг Кыонг (слева) и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон. Фото: ВИA  
Президент Вьетнама заявил, что повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства открывает новую главу в сотрудничестве, способствуя углублению и расширению отношений между двумя странами как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Президент Лыонг Кыонг подчеркнул значение официального визита Кристофера Лаксона в развитии отношений, приуроченного к 50-летию дипломатических связей (1975-2025 гг.).

Премьер-министр Кристофер Лаксон выразил свое восхищение мощным развитием Вьетнама в последние годы и отметил свое желание и дальше укреплять сотрудничество с этой страной.

Лидеры выразили свое удовлетворение прогрессом в сотрудничестве в различных областях, в частности, в образовании, сельском хозяйстве, торговле, культуре и обмене между людьми. Они договорились разработать план действий для нового партнерства, укрепить политическое доверие, увеличить количество визитов и обменов на всех уровнях, а также углубить сотрудничество в области обороны и безопасности.

Стороны также активизируют обмен информацией и оценками региональных и глобальных ситуаций и будут совместно работать над решением традиционных и нетрадиционных проблем безопасности.

Президент Лыонг Кыонг поблагодарил Новую Зеландию за увеличение стипендий для вьетнамских студентов на 56% и призвал продолжать оказывать поддержку в передаче технологий, подготовке специалистов и высококачественных кадров.
Премьер-министр Кристофер Лаксон подтвердил поддержку Новой Зеландией роли Вьетнама в качестве хозяина АТЭС 2027.

Обе стороны обязались тесно координировать и оказывать взаимную поддержку на региональных и международных форумах, включая ООН, АТЭС, АСЕАН и механизмы под руководством АСЕАН.

По этому случаю президент Лыонг Кыонг попросил премьер-министра Кристофера Лаксона передать генерал-губернатору Новой Зеландии Синди Киро свое приглашение посетить Вьетнам, а премьер-министр Кристофер Лаксон передал вьетнамскому лидеру приглашение от генерал-губернатора посетить Новую Зеландию. Президент Лыонг Кыонг с удовольствием принял приглашение.

ВИА/ИЖВ

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