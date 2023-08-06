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Новая динамика развития западной части Юга через транспортные проекты

Считается, что крупные транспортные проекты в дельте Меконга, которые выйдут на финиш в 2023 году, станут движущей силой нового социально-экономического развития экономической зоны на западной части Юга в ближайшем будущем. Правительство и Министерство транспорта ускоряет работу по обеспечению скорейшего ввода в эксплуатацию крупных транспортных проектов в дельте Меконга. Среди них есть проекты, которые должны быть завершены в 2023 году. Ожидается, что в ближайшем будущем это станет новой движущей силой социально-экономического развития западной экономической части Юга.

После более чем 2 лет строительства мост Митхуан 2, расположенный параллельно существующему мосту Митхуан, уже почти построен. Чинь Чыонг Хай, исполнительный директор проекта моста Митхуан 2, сказал, что мост Митхуан 2 является одним из компонентов на востоке скоростной автомагистрали север-юг на этапе 1 (2017-2020 гг.), мост был построен за счет государственного бюджета в размере более 5.000 миллиардов донгов. Это крупнейший проект вантового моста, полностью спроектированный и построенный вьетнамскими подрядчиками.

Согласно плану, мост Митхуан 2 будет завершен в декабре. Стоя на мосту Митхуан 2, глядя в сторону Кантхо, можно также представить шоссе Митхуан - Кантхо длиной 23 км, которое считается важным звеном на 120-километровом шоссе Хошимин - Кантхо. Это шоссе сокращает время в пути из Хошимина до провинций дельты Меконга на 2 часа вместо сегодняшних 4-х.

Нгуен Ван Туен, руководитель транспортного предприятия в городе Кантхо, рассказал, что жители Западной части Юга в целом и жители Кантхо в частности с нетерпением ждут завершения строительства моста Митхуан 2 и шоссе Митхуан - Кантхо, ежедневно желая, чтобы во время предстоящего Тэта мост больше не был перегружен, грузовики могли бы проехать до Хошимина без пробок, экономя время и сокращая расходы.

Что касается морский транспорт, то проект канала для крупных судов, заходящих в реку Хау (этап 2), также будет завершен в 2023 году. При инвестициях в размере около 2,596 трлн донгов канал может принимать суда с водоизмещением до 20.000 тонн, обеспечивая пропускную способность грузов от 21 до 22 млн. тонн в год и контейнерных грузов от 450.000 до 500.000 ДФЭ в год. Оттуда открывается направление морского экономического развития для Западной части Юга.

Что касается водных путей, то проект канала Чогао (провинция Тиенжанг) гарантированно завершится в августе 2023 года, на 2 месяца раньше подписанного контракта.

Заместитель министра транспорта Нгуен Зуи Лам сказал, что согласно плану, проект скоростной автомагистрали север-юг на восточном участке, включая скоростную автомагистраль Кантхо - Хаужанг - Камау, должен быть завершен к маю 2024 года.

Менеджер проекта моста Ратьмиеу 2, соединяющего провинцию Тиенжанг и провинцию Бенче, Данг Нгок Минь сообщил: реализуемые проекты в основном отвечают графике строительства. Тем не менее некоторые проекты отстают от графики, из-за задержки в освобождения территории.

Между тем, проекты, которые были начаты в июне, такие как Чайдок - Кантхо - Шокчанг и Каолань - Анхыу, также ускоряются благодаря местным инвесторам, обеспечивая выполнение графика завершения и ввода в эксплуатацию в 2027 году.

Эксперты-экономисты заявили, что в целом транспортная инфраструктура на Западной части Юга постепенно синхронизируется, создавая связь между этим экономическим районом и экономическим локомотивом Хошимина. Ключевые проекты, которые вот-вот будут введены в эксплуатацию, обещают постепенно устранить узкие места в транспортной инфраструктуре дельты Меконга, создать удобное обращение и перевозку грузов, тем самым создав пространство, новый двигатель развития этого потенциального экономического района.

ИЖВ/ВИА

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