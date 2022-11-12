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Новая глава в сотрудничестве и дружбе между Вьетнамом и Германией
Взаимное доверие и взаимопонимание между двумя странами еще больше укрепились благодаря обмену делегациями на высоком уровне и механизмам сотрудничества. В ходе визита во Вьетнам канцлера ФРГ Ангелы Меркель (октябрь 2011 г.) премьер-министры двух стран подписали Ханойское Совместное заявление об установлении стратегического партнерства, в котором изложены цели и меры, конкретно укрепляющие сотрудничество в приоритетных областях.
В последние годы торгово-инвестиционное сотрудничество стало заметным событием в двусторонних отношениях. На сегодняшний день две страны подписали множество соглашений, создающих правовую основу для экономического сотрудничества, таких как: Соглашение об избежании двойного налогообложения; Соглашение о поощрении и защите инвестиций; морские и авиационные соглашения.
В настоящее время Германия является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Европе, на ее долю приходится почти 20% нашего экспорта в Европейский Союз (ЕС). Германия также является важным перевалочным пунктом для вьетнамских товаров на другие рынки Европы. Согласно статистическим данным Главного управления таможни Вьетнама, двусторонний товарооборот в 2020 году достиг 9,992 млрд долларов США, в 2021 году достиг 11,22 млрд долларов США.
Вьетнам экспортирует в Германию в основном телефоны и комплектующие для компьютеров, текстиль и одежду, обувь, кофе, сельскохозяйственные и водные продукты... а импортирует из Германии в основном машины, оборудование, запасные части и транспортные средства, грузовики, автомобили, химикаты, фармацевтические препараты, молочные продукты.
Согласно данным Статистического управления Германии, Вьетнам стал ведущим торговым партнером Германии в Юго-Восточной Азии и шестым по величине торговым партнером Германии в Азии. Германия играет активную роль в переговорах и ратификации Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).
В настоящее время во Вьетнаме действует более 350 немецких предприятий, в том числе ряд транснациональных корпораций, таких как: Siemens (оборудование, медицинское), B.Braun (медицинское оборудование), Messer (сжиженный газ для сервиса, металлургия), Mercedes-Benz (автомобили), Bilfinger (консалтинг, дизайн), Bosch (инжиниринг), Deutsche Bank (банк), Allianz (страхование)...
На сегодняшний день вьетнамские предприятия реализуют 34 действующих инвестиционных проекта в Германии с общим инвестиционным капиталом более 215 миллионов долларов США.
В области сотрудничества в целях развития Германия является одной из стран, регулярно и часто предоставляющих ОПР Вьетнаму. С 1990 года Германия выделила более 2 миллиардов долларов США на проекты ОПР во Вьетнаме.
На состоявшемся 20–23 июля 2021 года заседании на уровне правительства по вопросам сотрудничества между Вьетнамом и Германией в целях развития правительство Германии обещало выделять более 143,5 млн евро ОПР Вьетнаму в период с 2022 по 2023 год.
Кроме того, две страны уделяют особое внимание сотрудничеству в области реагирования на изменение климата. С 2008 года в рамках Международной климатической инициативы Германии (IKI) обе стороны совместно реализуют 78 проектов по изменению климата и биоразнообразию, из которых 16 являются двусторонними, на 44 миллионов евро.
Германия также является одним из важнейших партнеров Вьетнама в области профессионального обучения. В рамках германской программы по международному трудовому сотрудничеству «Make it in Germany» в период 2013 - 2015 гг. Вьетнам в пилотном порядке отправил медсестер в Германию для обучения и работы (контракт на 3 года). С тех пор в Германию уехали работать около 1.000 вьетнамских медсестер.
Помимо отношений с Вьетнамом на правительственном уровне, германские земли очень активно укрепляют сотрудничество с Вьетнамом. В настоящее время многие немецкие земли и населенные пункты установили официальные отношения сотрудничества с Вьетнамом или с населенными пунктами Вьетнама.
Вьетнамская община в Германии в настоящее время насчитывает около 200.000 человек, проживающих по всей Германии. В настоящее время некоторые земли Германии, такие как Бранденбург, Берлин, Саксония и Саксония-Анхальт, разрешили ввести вьетнамский язык в качестве факультативного иностранного языка в некоторых средних школах.
По словам посла Вьетнама в ФРГ Ву Куанг Миня, визит канцлера Германии Олафа Шольца во Вьетнам имеет большое значение для двухсторонних отношений в контексте успешной реализации Соглашения о партнерстве, а также больших достижений в экономическом и торговом сотрудничестве после более чем двухлетнего действия Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA)