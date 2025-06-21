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Новая восходящая звезда азиатского кинематографа: Вьетнам готов к «главной роли»
Новый пункт назначения для международных съемочных групп
В рамках 78-го Каннского кинофестиваля, проходившего с 13 по 24 мая во Франции, туристическая и кинематографическая индустрии Вьетнама произвели впечатляющее «дебютное» представление на международной арене, организовав семинар «Вьетнам — динамичный азиатский рынок и новое направление для международных съемочных групп».
Глава Национального управления туризмa Вьетнама Нгуен Чунг Кхань отметил:
«Вьетнам — это не только стремительно развивающийся кинематографический рынок, но и вдохновляющее, привлекательное направление для киносъёмок. Страна предлагает богатую “библиотеку” природных локаций, самобытных и разнообразных, способных удовлетворить самые разные творческие запросы международных кинематографистов».
От бесконечных горных хребтов северо-западного Вьетнама до изумрудных вод залива Халонг, покоряющих сердца путешественников, Вьетнам неизменно привлекает внимание международных режиссёров. Древний моховой Хойан, раскинувшийся у реки Тхубон; величественный и задумчивый императорский город Хюэ, сокровище среди культурного наследия; грандиозные пещеры Фонгня-Кебанг; золотые террасные поля Мукангчай в сезон созревания риса — всё это локации с кинематографической красотой, которой трудно устоять. Вьетнам — это открытая киностудия с сотнями живых природных, культурных и исторических декораций, где каждый кадр способен рассказать свою собственную историю — одновременно близкую и волшебную. Кроме того, многослойная культура народов Вьетнама, уникальные традиции и насыщенная повседневная жизнь предоставляют богатую почву для создания фильмов, наполненных гуманизмом и глубокой культурной составляющей.
Помимо этого, глава Национального управления туризмa Вьетнама подчеркнул и производственные преимущества, которые делает Вьетнам привлекательной площадкой для съёмок: развивающаяся транспортная и гостиничная инфраструктура, всё более профессиональные логистические услуги, молодая и энергичная рабочая сила, а также конкурентоспособные затраты на производство. Особенно важно, что правительство Вьетнама и местные органы власти активно проводят административные реформы, создавая максимально благоприятные условия для кинопроизводственной деятельности.
Земля обетованная для блокбастеров
Положительным сигналом в направлении интеграции кинематографа и туризма во Вьетнаме стало недавнее решение известной американской кинокомпании Riot Studios — официально выбрать архипелаг Катба (город Хайфон) в качестве съёмочной площадки для девятисерийного телесериала, основанного на всемирно популярной онлайн-игре League of Legends. Ожидается, что сериал будет выпущен на ведущих мировых платформах, таких как Netflix и HBO, с целевой аудиторией более 650 млн игроков по всему миру. Этот проект обещает стать беспрецедентным толчком как для вьетнамской киноиндустрии, так и для туристической отрасли страны.
Выбор Вьетнама в качестве съёмочной площадки для крупного международного кинопроекта уже не является чем-то необычным, однако масштаб и значение нынешнего проекта — особенные. Впервые глобальный телесериал-«блокбастер» использует Вьетнам как основное место действия. После того как природный комплекс Чанган (провинция Ниньбинь) появился в фильме Конг: Остров черепа (2017), он стал международной туристической достопримечательностью. Катба, без сомнений, также может попасть на «туристическую карту мира» — всего лишь после нескольких ярких кадров на экране.
Генеральный директор компании Indochina Productions (одного из продюсеров ряда голливудских проектов в Юго-Восточной Азии) Николас Саймон отметил: «Вьетнам всегда входит в число приоритетных стран благодаря разнообразию локаций, разумным затратам и, особенно, эффективному взаимодействию с государственными органами».
Влияние киноиндустрии на туризм проявляется не только на эмоциональном уровне, но и даёт измеримые экономические результаты. Согласно исследованию Всемирной туристской организации (ЮНВТО), количество туристов в местах съёмок популярных фильмов может увеличиться от 20% до 300% всего за 1–2 года. Классическим примером считается Новая Зеландия, которая благодаря трилогии Властелин колец превратилась в мировую "туристическую Мекку". Аналогично, волна Халлю с громкими корейскими сериалами и фильмами ежегодно стимулирует рост потока туристов в Сеул, Чеджу и другие регионы Южной Кореи.
В рамках долгосрочной стратегии Вьетнам стремится не просто «использовать кинематограф как средство продвижения туризма», а шаг за шагом формирует имидж регионального центра кинопроизводства. Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг подчеркнул:
«Кинематограф — это не просто инструмент рекламы, а мощная креативная индустрия с широкой сферой влияния. Сотрудничество с крупными киностудиями помогает нам расширять пространство национального маркетинга с помощью языка искусства — универсального, эмоционального и не знающего границ».
Министерство культуры, спорта и туризма совместно с рядом провинций активно реализует новый комплекс политик — от упрощения процедур получения разрешений на съёмки, освобождения или снижения налогов на услуги, до предоставления логистической и технической поддержки для международных съёмочных групп.
Параллельно совершенствуются такие инструменты, как Индекс привлекательности для съёмочных групп (PAI), национальная база данных съёмочных локаций и центры поддержки кинопроизводства. Всё это формирует прочную «мягкую» инфраструктуру, превращающую Вьетнам не только в красивую, но и в максимально удобную страну для съёмок.
В рамках долгосрочной стратегии Вьетнам стремится не просто «использовать кинематограф как средство продвижения туризма», а шаг за шагом формирует имидж регионального центра кинопроизводства. Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг подчеркнул:
«Кинематограф — это не просто инструмент рекламы, а мощная креативная индустрия с широкой сферой влияния. Сотрудничество с крупными киностудиями помогает нам расширять пространство национального маркетинга с помощью языка искусства — универсального, эмоционального и не знающего границ».
Министерство культуры, спорта и туризма совместно с рядом провинций активно реализует новый комплекс политик — от упрощения процедур получения разрешений на съёмки, освобождения или снижения налогов на услуги, до предоставления логистической и технической поддержки для международных съёмочных групп.
Параллельно совершенствуются такие инструменты, как Индекс привлекательности для съёмочных групп (PAI), национальная база данных съёмочных локаций и центры поддержки кинопроизводства. Всё это формирует прочную «мягкую» инфраструктуру, превращающую Вьетнам не только в красивую, но и в максимально удобную страну для съёмок.