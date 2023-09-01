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Новая визовая политика способствует развитию туризма
Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме официально вступил в силу 15 августа.
За первые 15 дней действия закона, с 15 по 30 августа, в соответствии с Резолюцией правительства № 127, было подано 112.058 заявлений на получение электронных виз, что более чем на 70% больше, чем до вступления закона в силу.
Граждане стран, получивших право на получение электронных виз в соответствии с резолюцией, составили 50%, или 56.000 заявлений, а граждане Китая, использующие электронные паспорта, - около 10% (9 130 заявлений).
За этот период во Вьетнам в рамках политики одностороннего освобождения от виз въехало 337.669 иностранцев, или 70% от общего числа, в основном из Республики Корея – 155.000 человек, Японии – 30.000 и Великобритании – 8.000. Увеличение срока временного пребывания с 15 до 45 дней также сделало более удобным для иностранных гостей выбор различных развлекательных, межстрановых и региональных туров.
14 августа правительство издало резолюцию о выдаче электронных виз гражданам всех стран и территорий, позволяющую им въезжать в страну и выезжать из нее по электронным визам через 13 воздушных, 16 сухопутных и 13 морских пограничных пунктов пропуска.
По данным департамента, разработка закона также соответствует практическим условиям с целью реформирования административных процедур в области въезда и выезда граждан Вьетнама.