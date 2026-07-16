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НОВОСТИ

Новая веха в дипломатических отношениях между Вьетнамом и Тимором-Лешти

Выступая на церемонии, временный поверенный в делах Вьетнама Фам Бинь Дам подчеркнул, что ввод рабочего офиса в эксплуатацию не только отвечает требованиям централизованной работы Посольства, но и демонстрирует долгосрочную приверженность Вьетнама постоянному укреплению дружественных отношений и сотрудничества с Тимором-Лешти.
  Перерезание символической ленты на церемонии открытия рабочего офиса Посольства Вьетнама в Тимор-Лесте в столице Дили. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в Юго-Восточной Азии, 15 июля Посольство Вьетнама в Тиморе-Лешти провело церемонию открытия рабочего офиса в столице страны Дили. Тем самым дипломатическое представительство завершило этап организационного становления и перешло к полноценному выполнению всех своих функций спустя более трех месяцев после официального начала работы. Это стало важным шагом на пути создания постоянно действующего Посольства Вьетнама в Тиморе-Лешти, открыв возможности для комплексного осуществления политической, экономической и консульской деятельности, защиты граждан и работы с вьетнамской общиной.

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра, министр-координатор по экономическим вопросам, одновременно министр туризма и окружающей среды Тимора-Лешти Франсиско Калбуади Лай; министр иностранных дел и сотрудничества Тимора-Лешти Бендито душ Сантуш Фрейташ; заместитель министра по вопросам АСЕАН Милена Мария да Кошта Ранжел; представители Канцелярии Президента Тимора-Лешти; главы дипломатических представительств стран АСЕАН в Дили; а также представители компании Telemor и вьетнамской общины в Тиморе-Лешти.

Выступая на церемонии, временный поверенный в делах Вьетнама Фам Бинь Дам подчеркнул, что ввод рабочего офиса в эксплуатацию не только отвечает требованиям централизованной работы Посольства, но и демонстрирует долгосрочную приверженность Вьетнама постоянному укреплению дружественных отношений и сотрудничества с Тимором-Лешти. Посольство продолжит выполнять роль связующего моста между государственными органами, местными властями и предприятиями двух стран, а также будет сопровождать Тимор-Лешти в процессе интеграции в АСЕАН.

От имени правительства Тимора-Лешти заместитель премьер-министра Франсиско Калбуади Лай поздравил Посольство Вьетнама с открытием рабочего офиса и подтвердил, что Тимор-Лешти придает большое значение дружественным отношениям с Вьетнамом, а также выразил надежду, что Посольство продолжит вносить активный вклад в расширение сотрудничества между двумя странами в представляющих взаимный интерес областях.

Одновременно с вводом рабочего офиса в эксплуатацию Вьетнам и Тимор-Лешти продолжают координировать завершение необходимых процедур для передачи и реконструкции здания, которое ранее являлось офисом Агентства США по международному развитию (USAID) в Дили, с целью превращения данного объекта в долгосрочную штаб-квартиру Посольства Вьетнама.

Сразу после церемонии открытия Посольство Вьетнама провело очередную встречу глав дипломатических представительств стран АСЕАН в Дили. Проведение первой встречи АСЕАН в новом офисе свидетельствует о все более активной роли вьетнамской дипломатической миссии в многостороннем сотрудничестве в Тиморе-Лешти и знаменует переход посольства к полноценному выполнению своих функций.

ИЖВ/ВИА

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