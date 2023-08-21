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Ниньтхуан эффективно реализует три национальные целевые программы
По словам председатель Народного комитета Ниньтхуна Чан Куок Нама, в ближайшем будущем Ниньтхуан сосредоточится на преодолении трудностей и препятствий, чтобы ускорить реализацию и освоение назначенного плана капиталовложений; срочно завершит инвестиционные процедуры, обеспечит соответствие требованиям, чтобы обеспечить ход освоения капитала, стремясь достичь 60% к концу этого квартала и 100% плана к концу года, способствуя повышению эффективности использования капитала, а также скорейшей сдаче в эксплуатацию проектов.
Чан Куок Нам добавил, что Народный комитет провинции продолжает рассматривать список инвестиционных проектов, располагая их в порядке приоритетности с точки зрения срочности, осуществимости, эффективности, обеспечения направленности и способности освоения.
По данным Народного комитета провинции Ниньтхуан, в 2022 году провинция приложила решительные усилия для реализации содержания, задач и решений по реализации трех национальных целевых программ и достижения определенных положительных результатов. В частности, провинция признала еще две общины, отвечающие новым сельским стандартам, и две общины, соответствующие новым расширенным сельским стандартам. Доля бедных домохозяйств в провинции к концу 2022 года составила 5,93%, что на 1,89% меньше, чем в 2021 году. Доля бедных домохозяйств в этнических меньшинствах и горных районах составила 17,73%, что ниже на 4,73%.
Однако реализация национальных целевых программ в провинции Ниньтхуан по-прежнему имеет некоторые ограничения и трудности. Мобилизация ресурсов от предприятий, организаций, частных лиц по-прежнему ограничена. Расположение взаимных капиталов некоторых населенных пунктов не гарантируется. Некоторые положения о принципах и критериях выделения средств национальных целевых программ не соответствуют реальной ситуации. Доля освоения капитала пока низка…
Некоторые задачи, поставленные центральным правительством, не соответствуют реалиям провинции. Возможности управленческого персонала для реализации программ в некоторых местах не были реализованы, особенно на низовом уровне. Разработка плана реализации разрознена и не имеет четкой направленности. Утверждение проектов, ход строительства некоторых проектов все еще идет медленно... так что эффект, полученный от программ в последние годы, не ясен.