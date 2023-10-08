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Ниньтхуан: Сохранение биоразнообразия в интересах устойчивого развития
Разнообразные биологические ресурсы
Ниньтхуан - один из населенных пунктов с богатым биологическим разнообразием. В провинции насчитывается более 147.419 гектаров естественных лесов и более 10.666 гектаров лесных плантаций. Лесной покров в настоящее время достигает 47,11%. Особенно то, что в провинции есть ряд преимуществ благодаря владению Всемирным биосферным заповедником Нуйчуа и национальным парком Фыокбинь. Все это - места, где высокое биологическое разнообразие, уникальные природные ландшафты со множеством редких животных и растений являются приоритетными для сохранения и развития природы.
Чан Ван Тьен, директор Правления Национального парка Нуйчуа сказал, что всемирный биосферный заповедник Нуйчуа имеет общую площадь более 106.646 га, основная площадь – 15.752 га (расположена в уездах Ниньхай и Тхуанбак). Это место полностью объединяет три пространства, включая лес, море и полупустыню, и является единственной стандартной моделью уникальной экосистемы сухих лесов Вьетнама и Юго-Восточной Азии.
Согласно последнему исследованию, в национальном парке Нуйчуа в настоящее время произрастает 1514 видов растений; в том числе 27 эндемичных видов, 54 вида растений занесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Вьетнама. В этих лесах исследователи занесли в список 763 вида животных, в том числе 60 редких видов, 48 видов, находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с Красной книгой Вьетнама и 34 вида, находящихся под угрозой исчезновения во всем мире.
В парке также обитает множество морских животных, поскольку здесь проходит 40 км морской дороги, которая охватывает территорию с морским заповедником площадью 7352 гектара. Здесь обитает популяция морских черепах, которые откладывают яйца каждый год, и самый крупный прибрежный коралловый риф во Вьетнаме, насчитывающий 350 видов.
Говоря о биологическом разнообразии национального парка Фыокбинь, Нгуен Нгок Минь, заместитель директора Правления национального парка Фыокбинь, сказал, что общая площадь парка составляет около 25.000 гектаров. Он обладает высокой ценностью биоразнообразия природного ландшафта с 6 основными типами растительности и 8 подтипами. По мнению ученых, на сегодняшний день количество типов растительности национального парка Фыокбинь является самым разнообразным по сравнению с другими национальными парками и заповедниками Вьетнама.
Определяя то, что ресурсы биоразнообразия имееют особую ценность для социально-экономического развития, провинция Ниньтхуан уделяет особое внимание планированию, сохранению и развитию биоразнообразия в двух национальных парках, защите естественных лесных экосистем и развитию плантационных зон, сохранению находящихся под угрозой исчезновения и редких животных и растений; созданию ботанических садов, зон спасения морских обитателей для научных исследований и экологического просвещения в сочетании с развитием экотуризма.
Ужесточение управления, защиты
В целях контроля рационального использования природных ресурсов, минимизации негативного воздействия на биоразнообразие Народный комитет Ниньтхуан поручил Департаменту природных ресурсов и окружающей среды в сотрудничестве с Департаментом сельского хозяйства и развития сельских районов и соответствующими ведомствами оценить состояние и развитие биоразнообразия в провинции; разработать решения по защите и устойчивому использованию ресурсов биоразнообразия; защите площади лесов и количества редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны и флоры; усилению контроля и своевременному обращению с случаями, нарушающими природные экосистемы.
По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Ниньтхуан Ле Хуэн, реализуя национальную стратегию по сохранению биоразнообразия на период до 2030 года с видением до 2050 года, провинция сосредотачивает внимание на синхронном внедрении решений по управлению и обеспечению соблюдения закона о биоразнообразии; уделяя особое внимание сохранению и развитию изобилия важных природных экосистем в провинции. В то же время провинция способствовала мобилизации ресурсов для реализации программ, проектов по сохранению природы и биоразнообразия.
Ниньтхуан укрепляет сотрудничество с международными организациями, подразделениями и университетами, чтобы продолжать искать, развивать и ориентировать новые исследования для добавления новых видов в научный список. Провинция разрабатывает методы охраны природы, развития ботанических садов, питомников, зоосадов, зон спасения морских обитателей для сохранения и развития редких и эндемичных генетических ресурсов, находящихся под угрозой исчезновения.
Наряду с задачей сохранения биоразнообразия провинция Ниньтхуан содействует развитию таких видов экотуризма, как: морской туризм, лесной туризм, научно-исследовательский туризм, эколого-образовательный туризм, туризм, привлекающий туристов курортами, и созданию дополнительных внутренних источников дохода для сохранения биоразнообразия.