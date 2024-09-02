НОВОСТИ
Ниньтхуан максимально использует преимущества своего культурного наследия для туристов
В Ниньтхуане находятся две знаменитые национальные памятники: башни Хоалай и Поклонггарай, 18 объектов культурного наследия и 52 и 52 революционных исторических объекта, общинных дома, храма и святилища провинциального уровня.
В Ниньтхуане искусство «Дон Ка Тай Ты» (любительская южная народная музыка) признано нематериальным культурным наследием человечества, а «искусство изготовления керамики Чам» включено в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, составленный Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Кроме того, в провинции находятся четыре артефакта, признанные национальными сокровищами: Стела Хоалай, рельеф короля Порим, стела Фыоктхиен и статуя короля Поклонггарай.
Ниньтхуан также является родиной нескольких уникальных фестивалей, таких как фестиваль Кейт, празднование Нового года Рамуван у народности чам, «Бома» (прощание с мертвыми) у этнического меньшинства Раглай и фестиваль поклонения китам у прибрежных общин.
Чтобы максимально увеличить ценность своего культурного наследия, город постоянно работает над восстановлением и реконструкцией исторических и культурных объектов, сохраняя их уникальные культурные и художественные ценности, и объединяя эти объекты в привлекательные туристические кластеры для привлечения большего числа посетителей.
Чтобы удовлетворить растущий спрос посетителей на местную культуру и продукцию, местная индустрия туризма тесно сотрудничает с традиционными ремесленными деревнями, такими как гончарная мастерская Баучук и парчовое ткачество Мингиеп, чтобы разработать яркие и привлекательные турпакеты. Это позволяет посетителям непосредственно наблюдать и изучать производственные процессы, а также приобретать самобытные ремесленные изделия, отражающие культуру чамов.
Недавно открытие пешеходной улицы в городе Фанранг - Тхапчам - внесло «свежий ветер» в местный туризм и культурную деятельность. Пешеходная улица, на которой представлены разнообразные культурные и художественные мероприятия общин Чам и Раглай, стала привлекательным местом для туристов. Она предоставляет возможность художникам, студентам и жителям взаимодействовать, демонстрировать свои таланты и совместно сохранять и продвигать богатые традиционные культурные ценности этнических групп.
В своем Плане развития туризма на 2021-2025 годы с перспективой до 2030 года Ниньтхуан стремится превратить туризм в ключевой сектор экономики. Провинция подчеркивает важность развития культурного туризма, связанного с сохранением и продвижением ценностей наследия для создания новых и отличительных продуктов, с акцентом на морской туризм и туризм в чамскую культуру.
По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Нгуен Лонг Бьен, местность концентрируется на развитии и обновлении туристических продуктов, переходя от широкого роста к углубленному, с приоритетом на высококачественные продукты, которые отражают местное культурное наследие. В связи с этим Ниньтхуан инвестирует в инфраструктуру и разрабатывает туристические продукты, связанные с историческими и культурными ценностями.
За первые семь месяцев 2024 года провинция приняла около 2,62 миллиона туристов, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе 63 000 иностранных туристов. Социальный доход от туристической деятельности оценивается в 2,96 триллиона донгов (119,2 миллиона долларов США), что способствует экономическому росту провинции и подтверждает ее статус привлекательного места для культурного туризма.