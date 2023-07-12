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Ниньбинь: Чанган планировали сделать одним из привлекательных мест в мире

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 10 июля издал решение об утверждении задачи на разработку проекта планирования по сохранению и восстановлению особого национального ландшафтного комплекса Чанган - Тамкок - Битьдонг
  Чанган планировался стать привлекательным туристическим объектом в мире. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь 10 июля издал решение об утверждении задачи на разработку проекта планирования по сохранению и восстановлению особого национального ландшафтного комплекса Чанган - Тамкок - Битьдонг в северной провинции Ниньбинь с целью превращения его в один из самых привлекательных туристических объектов Вьетнама и мира.

Проект планирования охватывает 9.663 га территории ландшафтного комплекса Чанган, который в 2014 году был признан двойным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО за свои природные и культурные ценности.

Работа направлена на сохранение выдающихся мировых ценностей наследия, реализацию стратегий и направлений развития провинции, а также выполнение обязательств Вьетнама перед ЮНЕСКО по сохранению и продвижению ценностей наследия; сохранение наследия в гармоничном сочетании с устойчивым развитием.

Кроме того, в ходе планирования будут выделены зоны охраны реликвий, определены функции и соотношение землепользования для различных участков, организована система технической инфраструктуры, соответствующая этапам сохранения и повышения ценности комплекса, а также стимулирование инвестиционных ресурсов и роли cообщества в сохранении, украшении и повышении ценности наследия.

Соответственно, проект планирования будет включать в себя исследование, опрос, определение видения, целей и принципов; прогнозирование и определение целевых показателей развития; разработку направлений ландшафтной архитектуры и развития туризма и т.д.

Ландшафтный комплекс Чанган, обладающий уникальным сочетанием эстетики, ландшафта, геологии, геоморфологии и мест проживания доисторических людей, был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного и природного наследия. В июне 2014 года он стал объектом Всемирного наследия, первым смешанным объектом всемирного наследия во Вьетнаме. В частности, здесь расположено много живописных реликвий, причисленных к особым национальным памятникам.

Международные геологи оценили Чанган как одну из самых красивых и очаровательных карстовых гор в мире, “Открытый геологический музей” возрастом 250 миллионов лет и первобытные леса с множеством редких и ценных животных и растений. Известняковые глыбы Чангана образуют “бухту Халонг на суше”, которая неоднократно подвергалась вторжению воды со стороны моря и долгому процессу выветривания на суше.

Ландшафтный комплекс Чанган покрыт зеленым лесом и коническими горами с высотой почти в 200 м, окруженными соединяющимися между собой горными хребтами и болотами через систему подземных водотоков протяженностью до 1 километра.

Зона экотуризма Чанган, расположенная в Чангане, была определена как особый национальный памятник. Это место имеет систему известняковых гор с геологическим возрастом около 250 миллионов лет, имеющую сотни долин, пещер, озер и болота. В этом живописном месте находится множество экосистем мангровых лесов, деревьев на известняковых горах и реликвий, связанных с историей древней столицы Хоалы.

Помимо речной системы в долине, Чанган - одно из редких мест, обладающих примитивной растительностью, лесами, богатыми и нетронутыми экосистемами водно-болотных угодий.

Туристическая зона Тамкок-Битьдонг, также находится в комплексе Чанган, расположенном в общине Ниньхай в уезде Хоалы, примерно в 8 км от центра города Ниньбинь, и является одним из самых известных живописных мест с системой пещер и удивительным ландшафтом. Это место похоже на “бухту Халонг на суше” с дикой красотой, красивым природным ландшафтом и таинственными пещерами.

Тамкок прекрасен в любое время года, но самое впечатляющее время - это когда Тамкок приобретает ярко-желтый цвет цветущих рисовых полей. Примерно в июне каждого года рисовые поля становятся цветущими ярко-желтым цветом.

Тамкок состоит из 3 пещер, все они образованы рекой Нгодонг, протекающей через гору. Это также единственный водный путь, по которому можно сюда пройти и полюбоваться красотой Тамкока.

В 2015 году Тамкок вошел в группу15 “красивых, но малоизвестных” мест, выбранный британской газетой Telegraph. В начале 2018 года в журнале Business Insider появилось изображение реки Нгодонг в виде мягкого шелка, нежно прижатого к золотисто-желтому рисовому ковру, огибающему горы Тамкока, и это место возглавило список 50 самых привлекательных направлений года.

ВИА/ИЖВ

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