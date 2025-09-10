Ниньбинь усиливает борьбу с ННН-промыслом

Провинция установила строгий контроль за рыболовной деятельностью, особенно за судами, которые не имеют регистрации, лицензий на рыболовство или свидетельств об освидетельствовании. За нарушения, особенно за ННН-промысел и работу в неразрешенных районах, предусмотрены суровые наказания.



Заместитель председателя Народного комитета провинции Чан Ань Зунг сказал, что провинция Ниньбинь намерена завершить маркировку судов и установку систем мониторинга судов (VMS) на всех судах длиной 15 метров и более. Такие суда должны контролироваться с помощью национальной системы VMS во время нахождения в море и проходить инспекцию в рыболовецких портах.



Провинция также обеспечит выдачу лицензий на эксплуатацию всем зарегистрированным рыболовецким судам и внесение обновлений в национальную базу данных по рыболовству (Vnfishbase), при этом строго пресекая нарушения, связанные с установкой и эксплуатацией VMS.



В то же время, отметил он, Ниньбинь модернизирует портовую инфраструктуру, штормовые укрытия и логистические объекты для обслуживания как местного, так и приезжего флота, обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты окружающей среды.



Власти намерены положить конец незаконному рыболовству местными судами в иностранных водах, способствуя общенациональным усилиям по отмене “желтой карточки” Европейской комиссии, запрещающей ННН-промысел вьетнамских морепродуктов, добавил Чан Ань Зунг.



Помимо пересмотра местных правил и политики, направленных на обеспечение устойчивых источников средств к существованию для местных жителей, приоритетное внимание уделяется инвестициям в рыбохозяйственную инфраструктуру и людские ресурсы. Провинция укрепляет силы по управлению рыболовством, особенно в портах, и проводит регулярные тренинги для обеспечения эффективного контроля и обеспечения соблюдения законов в отношении нарушений, связанных с ННН-промыслом.



Цифровая трансформация в управлении



Провинция Ниньбинь ускоряет цифровую трансформацию в управлении рыболовством, применяя программное обеспечение Vnfishbase для оцифровки всех данных и процедур, сказал заместитель председателя.



Рыбакам было рекомендовано соблюдать законодательство Вьетнама, нормативные акты других стран и правила региональных рыбохозяйственных организаций при работе в прилегающих водах или районах за пределами морской границы Вьетнама. Власти также проводят строгие проверки перед отправлением судов и по возвращении, при этом особое внимание уделяется судам повышенной опасности.



Далее он сообщил, что соответствующие службы работают над поддержанием круглосуточной работы системы VMS, обеспечивая бесперебойную связь с национальной базой данных. Владельцы судов, которые не установят устройства VMS или намеренно отключат сигналы в море, будут подвергнуты строгим наказаниям. Провинция также преследует брокеров и организации, способствующие незаконному рыболовству в иностранных водах.



Провинция Ниньбинь усиливает инспекции в рыболовецких портах для мониторинга уловов и применяет цифровые технологии для отслеживания всей цепочки создания стоимости. Это обеспечивает прозрачность, предотвращает мошенничество в торговле и сертифицирует морепродукты как свободные от ННН-промысла, что соответствует как внутренним, так и экспортным требованиям, отметил Чан Ань Зунг.



Пограничники и подразделения рыбнадзора также осуществляют круглосуточное наблюдение в устьях рек Халан, Нинько, Балат, Кыадей и Кыакан для выявления и предотвращения нарушений. По словам чиновника, регулярно проводятся совместные инспекционные кампании, о нарушителях сообщается в средствах массовой информации.