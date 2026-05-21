НОВОСТИ
Ниньбинь привлекает ПИИ нового поколения
Надёжное направление для иностранных инвесторов
Постоянно улучшая инвестиционный климат и повышая качество инфраструктуры промышленных зон, провинция Ниньбинь постепенно утверждает свои позиции как надёжное направление для иностранных инвесторов.
Проект по производству мотоциклов и комплектующих компании Honda Vietnam в промышленной зоне Донгван II провинции Ниньбинь действует с 2014 года с общим объёмом инвестиций более 211 миллионов долларов США и проектной мощностью 1,1 миллиона мотоциклов в год. Это крупный проект с ПИИ, эффективно функционирующий и вносящий важный вклад не только в промышленный рост, экспорт и бюджетные поступления провинции, но и в развитие вспомогательной промышленности и структурную трансформацию экономики в современном направлении. В 2024 году компания перечислила в бюджет более 1,594 триллиона донгов. В 2025 году, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, предприятие продолжало стабильно работать, перечислив в бюджет более 1,579 триллиона донгов и обеспечив занятость более чем 2 700 работников со средней заработной платой 10 миллионов донгов в месяц на человека.
Генеральный директор Honda Vietnam Саяка Араи отметила, что компания высоко оценивает инвестиционный климат и стратегию промышленного развития провинции Ниньбинь, особенно внимание к подготовке высококвалифицированных кадров. Предприятие рассчитывает, что провинция продолжит оказывать поддержку в развитии объектов социального обеспечения, способствуя повышению уровня жизни работников и созданию благоприятных условий для долгосрочной производственной и коммерческой деятельности.
Компания Wistron Infocomm Vietnam Co., Ltd. является предприятием со 100-процентным капиталом Тайваня (Китай), инвестировавшим в промышленную зону Донгван III провинции Ниньбинь с 2021 года более 360 миллионов долларов США. Компания специализируется на проектировании и производстве информационно-коммуникационного оборудования, ноутбуков, планшетов и другой электронной продукции. После начала деятельности предприятие стабильно развивает производство и постепенно расширяет масштабы. В настоящее время компания обеспечивает работой более 12 800 человек и вносит значительный вклад в промышленное производство и экспортный оборот региона.
Генеральный директор Wistron Infocomm Vietnam Линь Су Мин сообщил, что в процессе инвестирования и деятельности в Ниньбине компания получила большое внимание, сопровождение и активную поддержку со стороны местных властей и профильных ведомств провинции. Трудности, связанные с процедурами для иностранных специалистов, набором работников, таможенным оформлением товаров, электроэнергетической инфраструктурой, транспортом и логистикой, были своевременно урегулированы, что позволило предприятию стабилизировать и расширить производство.
Наряду с Honda Vietnam и Wistron Infocomm Vietnam многие предприятия с ПИИ после начала деятельности в провинции Ниньбинь расширили масштабы производства и увеличили инвестиции в таких сферах, как электроника, компьютерное оборудование, текстильная промышленность и производство средств защиты. За первые четыре месяца 2026 года провинция выдала лицензии на 39 новых проектов, включая 14 проектов с ПИИ и 25 внутренних проектов, с общим объёмом зарегистрированного капитала 112 миллионов долларов США и 5,412 триллиона донгов; одновременно был увеличен капитал 102 проектов на общую сумму 546 миллионов долларов США и 12,198 триллиона донгов. Эти результаты вновь подтверждают привлекательность Ниньбиня для инвесторов.
Избирательное привлечение инвестиций с ориентацией на качественный капитал
После объединения провинция Ниньбинь получила стратегическое положение, став важным узлом, соединяющим крупные экономические регионы. Используя преимущества нового пространства развития, провинция сосредоточивает усилия на избирательном привлечении инвестиций, отдавая приоритет проектам в сфере высоких технологий, зелёной промышленности и экологически чистого производства, ориентируясь на современное и устойчивое экономическое развитие.
В настоящее время в провинции Ниньбинь функционируют 20 промышленных зон. По состоянию на конец первого квартала 2026 года в промышленных зонах провинции реализовывались 1 136 вторичных инвестиционных проектов, включая 551 проект с ПИИ и 585 внутренних проектов. Общий объём зарегистрированных инвестиций составил 10,73 миллиарда долларов США и 135,380 триллиона донгов. Ниньбинь не стремится к количественному росту любой ценой, а рассматривает избирательное привлечение инвестиций, приоритет высокотехнологичных проектов с высокой добавленной стоимостью и экологической безопасностью как ключевую задачу устойчивого роста.
Провинция ориентирует развитие экономического пространства по трём направлениям: северный район должен стать центром высокотехнологичной промышленности, инноваций и подготовки кадров; восточный район будет развивать морскую экономику; южный район сосредоточится на культурной индустрии, туризме и чистой промышленности.
В 2026 году и в последующие годы провинция намерена привлекать стратегических инвесторов с мощным финансовым потенциалом, современными технологиями и передовыми методами управления; одновременно усиливать межрегиональную кооперацию, повышать качество трудовых ресурсов и совершенствовать промышленную экосистему для укрепления конкурентоспособности и инвестиционного статуса Ниньбиня на внутреннем и международном уровнях.
Заместитель главы Управления экономических зон и промышленных зон провинции Ниньбинь Нгуен Ву Тьиен отметил, что в целях избирательного привлечения инвестиций провинция уделяет большое внимание развитию промышленности по модели циркулярной экономики и зелёного роста, поощряя использование чистых технологий, экономию ресурсов и сокращение выбросов. Инвестиционная стратегия также связана с расширением международного сотрудничества, включая активный выход на перспективные рынки Республики Кореи, Японии, Европейского союза, Сингапура и других стран, а также эффективное использование соглашений о свободной торговле нового поколения, таких как CPTPP, EVFTA и RCEP, для привлечения качественных потоков ПИИ.
Для повышения конкурентоспособности в привлечении инвестиций Ниньбинь сосредоточивает усилия на создании современной и синхронизированной инфраструктуры. Ускоряется реализация многих ключевых проектов, особенно межрегиональных транспортных магистралей, новых промышленных зон и прибрежных экономических зон.
Параллельно с развитием инфраструктуры провинция уделяет внимание реформе административных процедур, повышению качества государственных услуг и формированию прозрачной, стабильной и благоприятной инвестиционной среды. Подготовка высококвалифицированных кадров также рассматривается как центральная задача для удовлетворения всё более высоких требований инвесторов. Провинция поддерживает регулярный диалог между властями и бизнесом для своевременного устранения трудностей, способствуя повышению удовлетворённости инвесторов.