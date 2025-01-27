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Ниньбинь привлекает иностранных туристов традиционными продуктами для праздника Тэт
В старом квартале Хоалы недавно открывшийся традиционный рынок Тэт позволяет местным жителям и туристам погрузиться в яркую атмосферу Тэт. Красочные киоски предлагают местные деликатесы, а также занятия народным творчеством, такие как приготовление Баньчынга, каллиграфия и традиционные игры.
Гарри Брэдли, британский турист, участвовавший в изготовлении баньчынга, рассказал, что впервые ощутил живую атмосферу праздника Тэт во Вьетнаме. Он считает, что участие в традиционных играх и дегустация местных деликатесов - это очень приятный опыт, позволяющий приобщиться к культурному наследию Вьетнама.
Программа «Дзен-медицина» в храме Святого Нгуена в уезде Жавьен предлагает посетителям собрать травы и принять участие в различных мероприятиях по их обработке.
В это время в провинции также пройдет ряд культурных и художественных мероприятий, в том числе новогодняя художественная программа в старом квартале Хоалы, празднование Нового года.
Чтобы удовлетворить растущий спрос, Ассоциация туризма Ниньбиня поощряет предприятия к обновлению существующих продуктов и внедрению новых впечатлений. Многие предприятия предлагают такие акции, как бесплатный вход и скидки на различные товары и услуги, чтобы привлечь туристов.
Кроме того, пройдут такие крупные фестивали, как фестиваль Байдинь, фестиваль храма Тхайви и фестиваль Чанган.
Буй Ван Мань, директор Департамента туризма провинции Ниньбинь, сообщил, что департамент активно сотрудничает с местными предприятиями для продвижения туризма и подготовки специальных подарков и программ для посетителей в первые дни нового года.
Департамент туризма направил сотрудников в ключевые места, включая Чанган, Тамкок, пагоду Байдинь и старый квартал Хоалы.
Для поддержки посетителей была создана специальная горячая линия, и департамент тесно сотрудничает с местными властями и советами по управлению туризмом, чтобы обеспечить безопасность, чистоту и высокие стандарты обслуживания во всех туристических местах