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Ниньбинь: помощь в обеспечении средств к существованию, предоставляемая людям с ограниченными возможностями
Многие инвалиды в северной горной провинции Ниньбинь прошли профессиональную подготовку и, таким образом, получают устойчивые средства к существованию благодаря проектам поддержки, запущенным ActionAid Vietnam и Фондом помощи в целях социальной защиты Вьетнам (AFV).
В горном уезде Ньокуан проживает 4606 инвалидов, более половины из которых являются безработными. К настоящему времени обе организации уже осуществили несколько проектов по оказанию помощи этой группе населения, последний из которых длился с января по апрель этого года и помог 275 людям, в том числе 64 инвалидам, получить устойчивые средства к существованию после пандемии.
Проекты предоставили людям с ограниченными возможностями более легкий доступ к льготным кредитам для развития производства, а также профессиональную подготовку для повышения их потенциала и навыков управления финансами. Таким образом, они могут уменьшить свою зависимость от других людей, а их семьи получают более стабильную жизнь.
Динь Ван Транг, заместитель председателя Народного комитета Нхо Куан, сказал, что благодаря проектам было создано множество производственных моделей, таких как пчеловодство, свиноводство, выращивание имбиря и портняжное дело, обеспечивающих рабочие места и стабильный доход для инвалидов и их семей.
Динь Ван Чанг, заместитель председателя Народного комитета Ньокуан, сказал, что благодаря проектам было создано множество производственных моделей, таких как пчеловодство, свиноводство, выращивание имбиря и пошив одежды, что обеспечивает рабочие места и стабильный доход инвалидам и их семьям.
Результат оказывает долгосрочное влияние на их жизнь и способствует повышению ответственности сторон, участвующих в обеспечении прав этой группы, отметил чиновник.
В этом году ActionAid Вьетнам начинает реализацию 7-го странового стратегического плана (CSP VII) на 2023-2027 годы, приоритетами которого являются повышение способности людей восстанавливаться и адаптироваться к стихийным бедствиям и изменению климата, а также создание безопасных сообществ.
В провинции Ниньбинь проживает 26.000 человек с ограниченными возможностями, или 3,1% населения провинции.