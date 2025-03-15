Ниньбинь использует потенциал духовного туризма

Духовный туризм сочетает в себе культурно-исторические изыскания и стремление к внутреннему покою. Он предлагает туристам не только осмотр достопримечательностей и отдых, но и возможность приобщиться к духовным ценностям, культурным верованиям и философским размышлениям.



Весной в духовные места Ниньбиня стекаются толпы туристов, ищущих благословения и спокойствия. Древняя столица Хоалы, являющаяся национальным памятником особого значения, остается одним из самых популярных мест в провинции.

По данным Центра сохранения историко-культурных памятников древней столицы Хоалы, количество посетителей во время празднования Лунного Нового года в 2025 году увеличилось более чем на 10 % по сравнению с тем же периодом 2024 года, в среднем на 3 000 человек в день.



Ле Тхи Бить Тхук, заместитель директора центра, сказала, что круглый год сюда стекается постоянный поток туристов. Постоянно ведутся работы по модернизации помещений и сохранению культурных ценностей, благодаря чему посетители могут познакомиться со славной историей страны и обрести душевный покой.



Ле Ким Данг, туристка из Ханоя, рассказала, что ее семья выбрала Ниньбинь за его живописные пейзажи и священную атмосферу. Это не только молитва о здоровье и счастье, но и возможность научить своих детей патриотизму и стойкости предков.



Нгуен Тхи Ханг, заместитель директора компании Ninh Binh Tourism Services JSC, отметила, что после пандемии COVID-19 резко возрос спрос на духовный и оздоровительный туризм. Она объяснила, что этот вид туризма приносит как душевную, так и физическую пользу, помогая посетителям расслабиться и одновременно улучшая их культурное восприятие.



Виды духовного туризма в Ниньбине разнообразны: от осмотра достопримечательностей и поклонения до медитации, йоги и участия в традиционных фестивалях. С начала Лунного Нового года компания приняла сотни паломнических туров, причем заметно увеличилось число иностранных посетителей.



По словам Зыонг Тхи Тхань, председателя Туристической ассоциации Ниньбиня, духовный туризм вносит значительный вклад в социально-экономическое и экологическое развитие провинции.



Во время празднования Нового года (Тэт) 2025 года доходы Ниньбиня от туризма превысили 1 триллион донгов (41,8 миллиона долларов США), что позволило ему войти в десятку провинций с самыми высокими доходами от туризма по всей стране.

Помимо экономического эффекта, духовный туризм помогает сохранить культурные традиции, повысить осведомленность общественности об исторических и культурных ценностях, а также способствует экологической устойчивости.



Однако Зыонг Тхи Тхань также отметил проблемы, связанные с управлением и сохранением исторических мест, повышением качества обслуживания и поддержанием священной атмосферы этих мест.



Для решения этих проблем Ниньбинь намерен разработать стратегию устойчивого духовного туризма, подготовить грамотных гидов и сотрудничать с соседними провинциями для создания привлекательных туристических продуктов, например, соединить знаменитые пагоды Хыонг, Тамчук и Байдинь или соединить исторические дворцы времен династии Чан.



В то время как Ниньбинь продолжает использовать свой потенциал духовного туризма, провинция сохраняет свое богатое культурное наследие и предлагает высококачественный опыт, укрепляя свою репутацию одного из лучших направлений духовного туризма во Вьетнаме.