Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ниньбинь использует потенциал духовного туризма

Ниньбинь, известная своими захватывающими дух природными ландшафтами, также является домом для богатого культурного и духовного наследия. Это уникальное сочетание делает северную провинцию ведущим направлением духовного туризма, играющим решающую роль в устойчивом развитии региона.

Духовный туризм сочетает в себе культурно-исторические изыскания и стремление к внутреннему покою. Он предлагает туристам не только осмотр достопримечательностей и отдых, но и возможность приобщиться к духовным ценностям, культурным верованиям и философским размышлениям.

Весной в духовные места Ниньбиня стекаются толпы туристов, ищущих благословения и спокойствия. Древняя столица Хоалы, являющаяся национальным памятником особого значения, остается одним из самых популярных мест в провинции.
По данным Центра сохранения историко-культурных памятников древней столицы Хоалы, количество посетителей во время празднования Лунного Нового года в 2025 году увеличилось более чем на 10 % по сравнению с тем же периодом 2024 года, в среднем на 3 000 человек в день.

Ле Тхи Бить Тхук, заместитель директора центра, сказала, что круглый год сюда стекается постоянный поток туристов. Постоянно ведутся работы по модернизации помещений и сохранению культурных ценностей, благодаря чему посетители могут познакомиться со славной историей страны и обрести душевный покой.

Ле Ким Данг, туристка из Ханоя, рассказала, что ее семья выбрала Ниньбинь за его живописные пейзажи и священную атмосферу. Это не только молитва о здоровье и счастье, но и возможность научить своих детей патриотизму и стойкости предков.

Нгуен Тхи Ханг, заместитель директора компании Ninh Binh Tourism Services JSC, отметила, что после пандемии COVID-19 резко возрос спрос на духовный и оздоровительный туризм. Она объяснила, что этот вид туризма приносит как душевную, так и физическую пользу, помогая посетителям расслабиться и одновременно улучшая их культурное восприятие.

Виды духовного туризма в Ниньбине разнообразны: от осмотра достопримечательностей и поклонения до медитации, йоги и участия в традиционных фестивалях. С начала Лунного Нового года компания приняла сотни паломнических туров, причем заметно увеличилось число иностранных посетителей.

По словам Зыонг Тхи Тхань, председателя Туристической ассоциации Ниньбиня, духовный туризм вносит значительный вклад в социально-экономическое и экологическое развитие провинции.

Во время празднования Нового года (Тэт) 2025 года доходы Ниньбиня от туризма превысили 1 триллион донгов (41,8 миллиона долларов США), что позволило ему войти в десятку провинций с самыми высокими доходами от туризма по всей стране.

Помимо экономического эффекта, духовный туризм помогает сохранить культурные традиции, повысить осведомленность общественности об исторических и культурных ценностях, а также способствует экологической устойчивости.

Однако Зыонг Тхи Тхань также отметил проблемы, связанные с управлением и сохранением исторических мест, повышением качества обслуживания и поддержанием священной атмосферы этих мест.

Для решения этих проблем Ниньбинь намерен разработать стратегию устойчивого духовного туризма, подготовить грамотных гидов и сотрудничать с соседними провинциями для создания привлекательных туристических продуктов, например, соединить знаменитые пагоды Хыонг, Тамчук и Байдинь или соединить исторические дворцы времен династии Чан.

В то время как Ниньбинь продолжает использовать свой потенциал духовного туризма, провинция сохраняет свое богатое культурное наследие и предлагает высококачественный опыт, укрепляя свою репутацию одного из лучших направлений духовного туризма во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама обратился к экспертам США за помощью в достижении целей экономического роста

Премьер-министр Вьетнама обратился к экспертам США за помощью в достижении целей экономического роста

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал профессора Томаса Валли, старшего советника по Вьетнаму Института Юго-Восточной Азии Колумбийского университета (США), и его коллег продолжить консультации по вопросам политики, чтобы помочь Вьетнаму достичь цели 8% экономического роста в 2025 году и добиться двузначного роста в последующие годы.
ПОДРОБНЕЕ

Top