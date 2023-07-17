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Ниньбинь запускает интеллектуальное туристическое приложение для посетителей
Цель приложения - наладить связь между местными властями, жителями, гостями и предприятиями, помочь туристическим предприятиям расширить свои связи, сформировать новые туристические маршруты и предоставить путешественникам возможность познакомиться с уникальной и неповторимой красотой Ниньбиня.
Директор департамента Буй Ван Мань заявил, что применение информационных технологий и цифровых платформ в коммуникациях и продвижении туризма является приоритетной задачей департамента.
В сотрудничестве с местным отделением Вьетнамской почтово-телекоммуникационной группы (VNPT) департамент разрабатывает различные "умные" программы и гаджеты. Среди них - интеллектуальная информационная станция по туризму, цифровая карта туристических достопримечательностей и услуг, а также информационный туристический портал Ниньбиня.
В ближайшем будущем отрасль продолжит внедрять в туристический маркетинг такие новые инструменты, как приложения на базе искусственного интеллекта и "умные" туристические чат-боты. Также будет активизирована работа по подготовке персонала для эффективного использования этих туристических инструментов и программного обеспечения.
Департамент сообщил, что он усиливает разработку и эксплуатацию цифровой информационной системы туризма и программного обеспечения для виртуальных гидов, чтобы удовлетворить разнообразные потребности туристов и предприятий в доступе к информации. Кроме того, создается хранилище видеоданных с использованием технологий AR и AVR в качестве маркетинговых материалов для продвижения на цифровых платформах.