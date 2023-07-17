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Ниньбинь запускает интеллектуальное туристическое приложение для посетителей

Департамент туризма северной провинции Ниньбинь представил мобильное приложение, разработанное специально для туристов. Департамент туризма северной провинции Ниньбинь представил мобильное приложение, разработанное специально для туристов, под названием «Ninhbinhtourisminfo».

Цель приложения - наладить связь между местными властями, жителями, гостями и предприятиями, помочь туристическим предприятиям расширить свои связи, сформировать новые туристические маршруты и предоставить путешественникам возможность познакомиться с уникальной и неповторимой красотой Ниньбиня.

Директор департамента Буй Ван Мань заявил, что применение информационных технологий и цифровых платформ в коммуникациях и продвижении туризма является приоритетной задачей департамента.

В сотрудничестве с местным отделением Вьетнамской почтово-телекоммуникационной группы (VNPT) департамент разрабатывает различные "умные" программы и гаджеты. Среди них - интеллектуальная информационная станция по туризму, цифровая карта туристических достопримечательностей и услуг, а также информационный туристический портал Ниньбиня.

В ближайшем будущем отрасль продолжит внедрять в туристический маркетинг такие новые инструменты, как приложения на базе искусственного интеллекта и "умные" туристические чат-боты. Также будет активизирована работа по подготовке персонала для эффективного использования этих туристических инструментов и программного обеспечения.

Департамент сообщил, что он усиливает разработку и эксплуатацию цифровой информационной системы туризма и программного обеспечения для виртуальных гидов, чтобы удовлетворить разнообразные потребности туристов и предприятий в доступе к информации. Кроме того, создается хранилище видеоданных с использованием технологий AR и AVR в качестве маркетинговых материалов для продвижения на цифровых платформах.

ВИА/ИЖВ

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