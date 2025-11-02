Ниньбинь завершил регистрацию судов и усилил контроль за незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом

Офицеры и солдаты **Командования пограничной охраны провинции Ниньбинь** совместно с **провинциальным поддепартаментом рыболовства** и **Департаментом сельского хозяйства и развития сельских районов** проводят **разъяснительную работу среди рыбаков**, находящихся в море, по вопросам **соблюдения правил противодействия ННН-рыболовству (незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу)**. Фото: ВИА