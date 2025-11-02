НОВОСТИ
Ниньбинь завершил регистрацию судов и усилил контроль за незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом
Властям также предписано оказывать содействие владельцам судов, обращающимся за регистрацией или получением лицензий, чтобы они смогли оформить документы в соответствии с Законом о рыболовстве 2017 года.
Одновременно все сведения о судах должны быть своевременно и точно внесены в Национальную базу данных о рыболовстве (VNFishbase) и Национальную базу данных о жителях (VNeID).
Для судов, не соответствующих требованиям регистрации или лицензирования, местные органы обязаны составить перечень таких плавсредств для постоянного контроля, гарантируя, что они не оснащены рыболовным оборудованием и им запрещено осуществлять промысел. В случае необходимости власти могут принудительно удалить эти суда из акватории и обнародовать информацию о них через средства массовой информации для обеспечения общественного надзора.
Соответствующие службы также получили задание оказывать помощь владельцам судов, капитанам и членам экипажей в регистрации и верификации учётных записей в системе VNeID, чтобы синхронизировать данные о жителях и судах. Параллельно необходимо усилить информационно-просветительскую работу для повышения осведомлённости населения.
По состоянию на 12 октября, провинция Ниньбинь завершила регистрацию всех 1 361 рыболовных судов длиной свыше 6 метров и внесла их данные в Национальную базу данных о рыболовстве (VNFishbase), достигнув 100-процентного показателя. Зарегистрированные суда получили идентификационные номера и маркировку.
В настоящее время, согласно данным Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды провинции, ведётся наблюдение за 20 судами, относящимися к группе высокого риска нарушений правил ННН- промысла (незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла); эти суда находятся в бездействии под строгим местным контролем.