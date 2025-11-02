Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Ниньбинь завершил регистрацию судов и усилил контроль за незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом

Для ускорения регистрации рыболовных судов и выдачи разрешений на промысел, Народный комитет провинции Ниньбинь поручил местным органам власти и профильным ведомствам строго реализовать все указания Правительства и администрации провинции.
  Офицеры и солдаты **Командования пограничной охраны провинции Ниньбинь** совместно с **провинциальным поддепартаментом рыболовства** и **Департаментом сельского хозяйства и развития сельских районов** проводят **разъяснительную работу среди рыбаков**, находящихся в море, по вопросам **соблюдения правил противодействия ННН-рыболовству (незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу)**. Фото: ВИА  
По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Чан Ань Зунга, руководство провинции обязало органы всех уровней провести инвентаризацию и учёт рыболовных судов, которые ещё не прошли регистрацию или не получили лицензии на вылов.

Властям также предписано оказывать содействие владельцам судов, обращающимся за регистрацией или получением лицензий, чтобы они смогли оформить документы в соответствии с Законом о рыболовстве 2017 года.

Одновременно все сведения о судах должны быть своевременно и точно внесены в Национальную базу данных о рыболовстве (VNFishbase) и Национальную базу данных о жителях (VNeID).

Для судов, не соответствующих требованиям регистрации или лицензирования, местные органы обязаны составить перечень таких плавсредств для постоянного контроля, гарантируя, что они не оснащены рыболовным оборудованием и им запрещено осуществлять промысел. В случае необходимости власти могут принудительно удалить эти суда из акватории и обнародовать информацию о них через средства массовой информации для обеспечения общественного надзора.

Соответствующие службы также получили задание оказывать помощь владельцам судов, капитанам и членам экипажей в регистрации и верификации учётных записей в системе VNeID, чтобы синхронизировать данные о жителях и судах. Параллельно необходимо усилить информационно-просветительскую работу для повышения осведомлённости населения.

По состоянию на 12 октября, провинция Ниньбинь завершила регистрацию всех 1 361 рыболовных судов длиной свыше 6 метров и внесла их данные в Национальную базу данных о рыболовстве (VNFishbase), достигнув 100-процентного показателя. Зарегистрированные суда получили идентификационные номера и маркировку.

В настоящее время, согласно данным Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды провинции, ведётся наблюдение за 20 судами, относящимися к группе высокого риска нарушений правил ННН- промысла (незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла); эти суда находятся в бездействии под строгим местным контролем.

ВИА/ИЖВ

