Ниньбинь вошел в число самых красивых мест для съемки в Азии

Тамкок, Ниньбинь

Американский журнал о путешествиях Travel Leisure перечисляет 12 мест в Азии, которые чаще всего появлялись в блокбастерах и классических фильмах благодаря их типичной азиатской красоте.

Провинция Ниньбинь представляет Вьетнам в списке, став местом действия блокбастера стоимостью 190 млн. долл. США «Конг: Остров черепа». Кадры в фильме также сняты во многих других местах Вьетнама.

Наряду с некоторыми другими известными местами, такими как залив Халонг (Куангнинь) и Мышиная пещера (Куангбинь), в фильме зрители увидели туркомплексы Чанг-ан, Тамкок, лагуну Ванлонг в Ниньбине. Американский журнал назвал Ниньбинь «заливом Халонг на суше» с похожим ландшафтом. Ниньбинь также славится множеством уникальных буддийских пагод.

Азиатские места в списке самые разные: от древних храмов, спрятанных в джунглях, до шикарных пляжных баров, подходящих для приключенческих и ролевых фильмов. Помимо Ниньбиня, в списке есть и другие места, такие как Сиемреап (Камбоджа) в фильме Анджелины Джоли «Тайный расхититель гробниц», Пусан (Южная Корея) в фильме «Черная пантера», Сингапур в фильме «Безумно богатые азиаты», Мальдивы в фильме «Звездные войны, история"...



