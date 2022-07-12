Низкое давление может перерасти в тропическую депрессию

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования (НЦГМП), область низкого давления в Восточном море продолжает медленно двигаться на запад и, вероятно, превратится в тропическую депрессию.

По данным центра, на 4 часа утра 11 июля область пониженного давления располагалась примерно на 14,5-15,5 градусах северной широты и 110-111,5 градусах восточной долготы.

В результате ожидается, что в южной части Восточного моря и море от Камау до Кьенжанга будут сильные ветры и бурное море.

Эксперты предупредили, что лодки и морские садки для аквакультуры на центральном и южно-центральном побережьях могут пострадать от гроз и сильных ветров.

На материке с 11 по 12 июля, в Центральном нагорье и южных районах прогнозируются дожди и кратковременные грозы с общим количеством осадков 30-60 мм за сутки. С 13 июля дожди в регионах имеют тенденцию к постепенному уменьшению.