Низкая стоимость рабочей силы и ее многочисленность стимулирует сингапурские стартапы во Вьетнаме

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По данным газеты The Straits Times, благодаря большому количеству рабочей силы, ее более низкой стоимости и значительному рынку Вьетнам является одним из популярных направлений для сингапурских стартапов.

«Рабочая сила во Вьетнаме становится все более образованной и по-прежнему относительно дешевой по сравнению с Сингапуром», — цитирует газета Джеймса Тана, управляющего партнера венчурной компании Quest Ventures.

Он добавил, что во Вьетнаме есть технически подкованное население и растущий средний класс, что делает его потенциальной клиентской базой.

Сингапур был одним из самых сильных партнеров Вьетнама как до, так и во время пандемии. Вьетнамские секторы, на которые обращают внимание венчурные компании, включают медицинские технологии, пищевую промышленность и блокчейн.

Эми Ви, эксперт Федерации бизнеса Сингапура (SBF), считает, что сингапурские малые и средние предприятия также должны уделять больше времени изучению вьетнамского рынка и налаживанию отношений с потенциальными деловыми партнерами.

Между тем, Таку Танака, главный исполнительный директор Kamereo, платформы для поиска поставщиков продуктов питания для бизнеса, запущенной в 2018 году, сказал, что основатели международных компаний, которые серьезно относятся к вьетнамскому рынку, должны подумать о том, чтобы остаться там или, по крайней мере, нанять хорошую команду прямо в стране.

По его словам, сингапурские стартапы должны воспользоваться быстрорастущими зарубежными рынками, добавив, что их зарубежный опыт может позволить им привнести новые перспективы в свои компании.

Джонатан Лим, директор по глобальной инновационной сети в EnterpriseSG, отметил, что с момента расширения сети Глобального инновационного альянса (GIA) на Вьетнам в 2019 году благодаря партнерству EnterpriseSG с Quest Ventures более 45 сингапурских стартапов в таких секторах, как образовательные технологии, здравоохранение и информационные технологии приняли участие во вьетнамской акселерационной программе GIA.

По его словам, с тех пор 3 стартапа успешно обосновались во Вьетнаме, а более 10 ведут переговоры с потенциальными вьетнамскими партнерами о сотрудничестве в проектах.



