Не менее 1 млн. единиц социального жилья будет предназначено для малоимущих

Премьер-министр поручил создать координационный центр для проведения процедур по разработке и утверждению проектов социального жилья, жилья для малообеспеченных граждан в населенных пунктах.

Правительственная канцелярия на днях выпустила Уведомление № 242/TB-VPCP от 10 августа 2022 года, завершающее заключение премьер-министра Фам Минь Тьиня на онлайн-конференции по содействию обеспечению социальным жильем рабочих и людей с низким уровнем дохода.

В заключении четко указано, что под руководством партии и государства под управлением правительства, премьер-министра, наряду с активным участием всей политической системы, органов властей всех уровней, особенно населенных пунктов, предприятий завершилось строительство сотни проектов социального жилья, жилья для рабочих (с общей площадью 7,8 млн. м2). Сотни тысяч малообеспеченных домохозяйств и рабочих получили улучшенное и безопасное жилье.

Однако процесс реализации политики в области социального жилья также выявил ряд недостатков и ограничений, которые необходимо преодолеть, чтобы способствовать обеспечению социального жилья, более эффективно удовлетворять потребности в улучшении социального жилья, улучшать жилье бенефициаров социальной политики.

4 группы трудностей, которые необходимо преодолеть

Выделено 4 группы недостатков и трудностей, которые необходимо преодолеть в ближайшее время для содействия обеспечению социального жилья для работающих и малообеспеченных людей.

Во-первых, в механизмах и политике обеспечения социального жилья, жилья для рабочих имеется ряд содержаний, еще не отвечающих практическим потребностям. В частности, порядок и процедуры инвестиций в строительство, выбор инвестора, управление куплей-продажей, реализация льготной политики социального жилья должны пройти много этапов, поэтому время для проведения инвестиционных процедур ограничено, разумные и обоснованные расходы не были полностью рассчитаны; преференциальная политика для инвесторов проектов социального жилья и жилья для рабочих недостаточно привлекательна, несущественна, не привлекает и не поощряет инвесторов; инвестиционный процесс по-прежнему сложный, процедуры многоступенчатые, отсутствует механизм мобилизации государственно-частного сотрудничества.

Во-вторых, освоение государственного бюджета по-прежнему сложно, не был выделен льготный капитал для кредитов на строительство социального жилья, политика по привлечению инвесторов не сработала.

В-третьих, во многих населенных пунктах до сих пор не уделено внимания развитию социального жилья, жилья для рабочих; цели жилищного строительства, особенно строительства социального жилья, жилья для работающих и малообеспеченных не включены в пятилетние и годовые планы социально-экономического развития.

В-четвертых, многие производственные и коммерческие предприятия в индустриальных парках до сих пор не уделили внимания жилью для своих работников.

Подготовка и утверждение инвестиционных проектов по строительству не менее 1 млн. единиц социального жилья

В период до 2030 года в целом по стране будет завершено строительство не менее 1 млн. единиц социального жилья для малообеспеченных граждан и работников индустриальных парков. Для достижения данной цели, премьер-министр вручил:

Народным комитетам провинций и городов центрального подчинения до 15 августа представить отчет Министерству строительства о текущих проектах и о еще не реализованных проектах; о состоянии земельного фонда для строительства социального жилья; составить план реализации (количество проектов, количество единиц социального жилья, площадь застройки, конкретный прогресс по каждому проекту).

Министерству строительства предписано координировать свои действия с министерствами планирования и инвестиций, финансов, природных ресурсов и окружающей среды, юстиции, Государственным банком Вьетнама и соответствующими ведомствами для представления на утверждение премьер-министру «Проекта инвестирования в строительство не менее 1 млн. единиц социального жилья для малообеспеченных граждан, работников индустриальных парков на период 2021-2030гг.».

Населенным пунктам нести ответственность за обнародование и представление земельного фонда для инвестиций в социальное жилье предприятиям.

Министерству строительства координировать действия с министерствами, ведомствами и местными органами для реализации проекта после ее утверждения премьер-министром.

Министерствам, ведомствам и населенным пунктам в соответствии со своими функциями и задачами координировать свои действия с Министерством строительства для разработки проекта и своевременного представления его премьер-министру.