Нефтеперерабатывающий завод Зунгкуат работает с превышением мощности

Нефтеперерабатывающий завод Зунгкуат работает на уровне 120% мощности, увеличивая предложение на внутреннем рынке. (Фото: ВИА)

В I квартале 2026 года Акционерная компания нефтепереработки и нефтехимии Биньшон (BSR) — дочернее предприятие Национальной промышленно-энергетической группы Вьетнама (Petrovietnam) — обеспечила безопасную и стабильную работу нефтеперерабатывающего завода Зунгкуат на высокой нагрузке, достигнув 123,5% от расчетной мощности.



Объём производства составил 2,03 млн тонн продукции (105% от управленческого плана), объём реализации — 2,02 млн тонн (113% плана). Благодаря этому ключевые финансовые показатели, включая совокупную выручку, прибыль до и после налогообложения, а также отчисления в государственный бюджет, превысили плановые показатели.



По словам генерального директора BSR Нгуен Вьет Тханга, для проактивного реагирования на колебания энергетического рынка, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, компания реализовала комплекс синхронных мер по стабилизации и повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности нефтеперерабатывающего завода Зунгкуат. В частности, было обеспечено своевременное снабжение сырьём для работы завода на оптимальной мощности.



BSR также разработала различные сценарии и решения, в целом обеспечив достаточные запасы сырья и промежуточных продуктов для функционирования завода на уровне 123,5% расчетной мощности.



Кроме того, завод по производству биотоплива Зунгкуат осуществляет производство и поставки биоэтанола для смешивания бензинов E5RON92 и E10RON95 на рынок. Модернизация резервуаров и сопутствующих систем для производства и смешивания бензина E10RON95 уже завершена.



Во II квартале 2026 года BSR ставит цель обеспечить безопасную, стабильную и непрерывную работу нефтеперерабатывающего завода Зунгкуат с расчетной мощностью 123%, что соответствует объёму производства свыше 2 млн тонн. С учётом устойчивого роста компания планирует довести годовой объём производства в 2026 году до 8,3 млн тонн — рекордного уровня с момента ввода завода в эксплуатацию.



BSR также скорректировала политику продаж, включая отсрочку платежей и снижение налогов на авиационное топливо, что способствует стабилизации цен на нефтепродукты.



Что касается сырьевого обеспечения на май и июнь, компания подготовила около 2,3 млн баррелей вьетнамской нефти, из которых на май приходится около 0,6 млн тонн, а на июнь — 1,6 млн тонн. Кроме того, BSR продолжает закупать около 20–30 тыс. тонн промежуточного сырья ежемесячно.



В сфере биотоплива, помимо сырья с завода Зунгкуат, компания дополнительно закупит около 8 000 тонн этанола в мае–июне для смешивания бензина E10RON95.



Что касается импортируемой нефти, BSR активно взаимодействует с российскими партнёрами по вопросам возможных поставок нефти марок ESPO, Sokol и Novy Port, чтобы быть готовой к закупкам при наличии необходимых условий. Компания также сотрудничает с традиционными партнёрами для закупок нефти в Африке, США и странах Юго-Восточной Азии.



Кроме того, BSR постоянно отслеживает рыночную конъюнктуру для разработки планов и организации дополнительных закупок сырья для нефтеперерабатывающего завода Зунгкуат во втором полугодии 2026 года, обеспечивая выполнение управленческих планов, поставленных Petrovietnam, и внося вклад в обеспечение энергетической безопасности страны.