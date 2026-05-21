НОВОСТИ
Неуклонно укреплять и развивать отношения между Вьетнамом и КНДР
Премьер-министр Ле Минь Хынг попросил передать приветствия Премьер-министру КНДР Пак Тхэ Сону и другим руководителям КНДР; высоко оценил усилия посла Ри Сон Гука и коллектива посольства КНДР во Вьетнаме по продвижению традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и КНДР, особенно за успешную координацию подготовки государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в КНДР в октябре 2025 года, а также недавнего визита в КНДР товарища Ле Хоай Чунга, специального посланника Генерального секретаря, Президента То Лама, министра иностранных дел.
Выразив честь в связи с возможностью нанести визит Премьер-министру Ле Минь Хынгу, посол Ри Сон Гук с удовлетворением сообщил о ряде заметных результатов социально-экономического развития КНДР за последнее время и позитивных изменениях в отношениях между двумя странами; подтвердил неизменную позицию Партии, Государства и народа КНДР в вопросе расширения и развития двусторонних отношений во всех сферах в соответствии с общими ориентирами и стремлениями народов двух стран, а также духом договорённостей, достигнутых в ходе исторического визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в КНДР в октябре 2025 года.
Посол Ри Сон Гук выразил уверенность в том, что народ Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарём, Президентом То Ламом непременно успешно реализует цели, поставленные XIV Всевьетнамским партийным съездом, и превратит Вьетнам в развитую страну.
Премьер-министр Ле Минь Хынг подтвердил, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда придают большое значение и желают неуклонно укреплять и развивать отношения между Вьетнамом и КНДР, делая их всё более содержательными и эффективными в новую эпоху развития, в соответствии с общими чаяниями народов двух стран, внося вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.
Премьер-министр предложил двум сторонам тесно координировать эффективную реализацию общих договорённостей и соглашений, достигнутых в ходе визитов руководителей двух стран, сосредоточив внимание на дальнейшем укреплении политического доверия посредством активизации обменов и визитов делегаций высокого и различных уровней; эффективно поддерживать существующие механизмы сотрудничества, включая Межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству; одновременно продвигать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, культуры, спорта, туризма, образования, здравоохранения и народных обменов; активно координировать действия и поддерживать друг друга на представляющих взаимный интерес региональных и международных форумах.
Разделяя важные руководящие и ориентирующие мнения Премьер-министра Ле Минь Хынга, посол Ри Сон Гук подтвердил, что приложит все усилия для содействия развитию традиционной дружбы между Вьетнамом и КНДР; выразил надежду, что Премьер-министр Правительства продолжит уделять внимание и создавать благоприятные условия для деятельности посольства КНДР во Вьетнаме.