Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Неуклонно укреплять и развивать отношения между Вьетнамом и КНДР

Во второй половине дня 20 мая в здании Правительства Премьер-министр Ле Минь Хынг принял товарища Ри Сон Гука, чрезвычайного и полномочного посла Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) во Вьетнаме.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг принял посла КНДР Ри Сон Гука. Фото: ВИА  
На приёме Премьер-министр Ле Минь Хынг поздравил КНДР с успешным проведением IX съезда Партии и XV сессии Верховного народного собрания; выразил твёрдую уверенность в том, что под руководством Трудовой партии КНДР во главе с Генеральным секретарём, Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном Правительство и народ КНДР успешно реализуют стратегические цели, поставленные IX съездом партии.

Премьер-министр Ле Минь Хынг попросил передать приветствия Премьер-министру КНДР Пак Тхэ Сону и другим руководителям КНДР; высоко оценил усилия посла Ри Сон Гука и коллектива посольства КНДР во Вьетнаме по продвижению традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и КНДР, особенно за успешную координацию подготовки государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в КНДР в октябре 2025 года, а также недавнего визита в КНДР товарища Ле Хоай Чунга, специального посланника Генерального секретаря, Президента То Лама, министра иностранных дел.

Выразив честь в связи с возможностью нанести визит Премьер-министру Ле Минь Хынгу, посол Ри Сон Гук с удовлетворением сообщил о ряде заметных результатов социально-экономического развития КНДР за последнее время и позитивных изменениях в отношениях между двумя странами; подтвердил неизменную позицию Партии, Государства и народа КНДР в вопросе расширения и развития двусторонних отношений во всех сферах в соответствии с общими ориентирами и стремлениями народов двух стран, а также духом договорённостей, достигнутых в ходе исторического визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама в КНДР в октябре 2025 года.

Посол Ри Сон Гук выразил уверенность в том, что народ Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарём, Президентом То Ламом непременно успешно реализует цели, поставленные XIV Всевьетнамским партийным съездом, и превратит Вьетнам в развитую страну.

Премьер-министр Ле Минь Хынг подтвердил, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда придают большое значение и желают неуклонно укреплять и развивать отношения между Вьетнамом и КНДР, делая их всё более содержательными и эффективными в новую эпоху развития, в соответствии с общими чаяниями народов двух стран, внося вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Премьер-министр предложил двум сторонам тесно координировать эффективную реализацию общих договорённостей и соглашений, достигнутых в ходе визитов руководителей двух стран, сосредоточив внимание на дальнейшем укреплении политического доверия посредством активизации обменов и визитов делегаций высокого и различных уровней; эффективно поддерживать существующие механизмы сотрудничества, включая Межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству; одновременно продвигать сотрудничество в сферах сельского хозяйства, культуры, спорта, туризма, образования, здравоохранения и народных обменов; активно координировать действия и поддерживать друг друга на представляющих взаимный интерес региональных и международных форумах.

Разделяя важные руководящие и ориентирующие мнения Премьер-министра Ле Минь Хынга, посол Ри Сон Гук подтвердил, что приложит все усилия для содействия развитию традиционной дружбы между Вьетнамом и КНДР; выразил надежду, что Премьер-министр Правительства продолжит уделять внимание и создавать благоприятные условия для деятельности посольства КНДР во Вьетнаме.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 80-летия традиционного Дня предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями Вьетнама

Письмо Генерального секретаря, Президента государства То Лама по случаю 80-летия традиционного Дня предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями Вьетнама

Вьетнам является страной, регулярно подвергающейся серьёзному воздействию стихийных бедствий. Однако на протяжении всей истории строительства и защиты страны именно эти испытания закаляли вьетнамский характер — человечность в беде, сплочённость в трудностях, стойкость перед потерями и способность совместно преодолевать вызовы ради построения лучшей жизни.
ПОДРОБНЕЕ

Top