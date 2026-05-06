Несмотря на внешние риски, Вьетнам продолжает выделяться в региональном контексте

Так, в 7 часов утра 4 мая в ходе выполнения задач по патрулированию, контролю и защите суверенитета морской акватории рабочая группа Пограничного поста Батьлонгви обнаружила деревянное судно с композитной обшивкой, севшее на мель на подводных камнях вблизи острова Батьлонгви.
По предварительным данным, это было иностранное рыболовное судно с бортовым номером 14106, на борту находились 4 члена экипажа. На момент прибытия спасателей экипаж находился в состоянии паники, судно было выброшено на скалы и находилось под угрозой разрушения из-за волн, что могло привести к затоплению.
Сразу после получения доклада Командование Пограничных войск города Хайфон распорядилось мобилизовать силы и средства для срочного проведения спасательной операции; судно было закреплено и заякорено для обеспечения безопасности; все члены экипажа были доставлены на берег, где им оказали медицинскую помощь и предоставили гуманитарную поддержку в соответствии с законодательством Вьетнама и международной практикой.
К раннему утру 5 мая Пограничный пост Батьлонгви обнаружил ещё одно иностранное рыболовное судно с бортовым номером 13377, также севшее на мель недалеко от острова, примерно в 200 метрах от места предыдущего происшествия. На борту находились 6 иностранных моряков; все они были спасены и доставлены на берег в безопасных условиях.
В связи с неблагоприятными погодными условиями и серией происшествий с иностранными рыболовными судами Командование Пограничных войск города Хайфон усилило силы и средства, направленные на остров Батьлонгви. Рабочая группа оказывает помощь в выяснении причин происшествий.
После медицинского осмотра и стабилизации состояния спасённые моряки сообщили, что оба судна являются китайскими. Из-за штормовой погоды, сильных волн и ветра их суда, находившиеся на промысле, вышли из строя, потеряли управление и дрейфовали. Только после спасения вьетнамскими пограничниками они узнали, что оказались глубоко в территориальных водах Вьетнама.
К полудню 5 мая судно с номером 13377 было успешно отбуксировано в укрытую гавань Батьлонгви. Судно 14106 в настоящее время укрепляется и закрепляется на месте происшествия, ожидая улучшения погодных условий для продолжения спасательных работ. Все 10 китайских моряков с двух судов обеспечены медицинской помощью, продовольствием, одеждой и размещены на территории особого района Батьлонгви.