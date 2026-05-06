Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Несмотря на внешние риски, Вьетнам продолжает выделяться в региональном контексте

В обновленных докладах, опубликованных в апреле, международные финансовые институты и экономические организации сохранили оптимистичный взгляд на перспективы экономики Вьетнама.
  Сотрудники и военнослужащие Пограничных войск города Хайфон помогают китайскому рыболовному судну закрепиться на якоре в ожидании благоприятных погодных условий для буксировки в укрытую гавань. Фото: ВИА  
По информации Командования Пограничных войск города Хайфон, в течение двух дней — 4 и 5 мая — Пограничный пост Батьлонгви (Пограничные войска города Хайфон) последовательно обнаружил и успешно спас два иностранных рыболовных судна вместе с их экипажами, оказавшимися в бедственном положении в море.

Так, в 7 часов утра 4 мая в ходе выполнения задач по патрулированию, контролю и защите суверенитета морской акватории рабочая группа Пограничного поста Батьлонгви обнаружила деревянное судно с композитной обшивкой, севшее на мель на подводных камнях вблизи острова Батьлонгви.

По предварительным данным, это было иностранное рыболовное судно с бортовым номером 14106, на борту находились 4 члена экипажа. На момент прибытия спасателей экипаж находился в состоянии паники, судно было выброшено на скалы и находилось под угрозой разрушения из-за волн, что могло привести к затоплению.

Сразу после получения доклада Командование Пограничных войск города Хайфон распорядилось мобилизовать силы и средства для срочного проведения спасательной операции; судно было закреплено и заякорено для обеспечения безопасности; все члены экипажа были доставлены на берег, где им оказали медицинскую помощь и предоставили гуманитарную поддержку в соответствии с законодательством Вьетнама и международной практикой.

К раннему утру 5 мая Пограничный пост Батьлонгви обнаружил ещё одно иностранное рыболовное судно с бортовым номером 13377, также севшее на мель недалеко от острова, примерно в 200 метрах от места предыдущего происшествия. На борту находились 6 иностранных моряков; все они были спасены и доставлены на берег в безопасных условиях.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и серией происшествий с иностранными рыболовными судами Командование Пограничных войск города Хайфон усилило силы и средства, направленные на остров Батьлонгви. Рабочая группа оказывает помощь в выяснении причин происшествий.

После медицинского осмотра и стабилизации состояния спасённые моряки сообщили, что оба судна являются китайскими. Из-за штормовой погоды, сильных волн и ветра их суда, находившиеся на промысле, вышли из строя, потеряли управление и дрейфовали. Только после спасения вьетнамскими пограничниками они узнали, что оказались глубоко в территориальных водах Вьетнама.

К полудню 5 мая судно с номером 13377 было успешно отбуксировано в укрытую гавань Батьлонгви. Судно 14106 в настоящее время укрепляется и закрепляется на месте происшествия, ожидая улучшения погодных условий для продолжения спасательных работ. Все 10 китайских моряков с двух судов обеспечены медицинской помощью, продовольствием, одеждой и размещены на территории особого района Батьлонгви.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
ПОДРОБНЕЕ

Top