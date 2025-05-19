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Необходимы усилия для повышения роли частного сектора в расширенном городе Хошимин
В резолюции подтверждается, что в условиях социалистически ориентированной рыночной экономики частный сектор является одной из важнейших движущих сил национальной экономики. На этой основе предстоящее объединение провинций Биньзыонг и Бариа-Вунгтау с городом Хошимин создаст условия для формирования мегаполиса, объединяющего промышленность, финансы, морские порты и инновации.
В рамках этой структуры развития частный сектор является не только основной производительной силой, но и решающим фактором повышения конкурентоспособности всего Южного ключевого экономического региона.
В настоящее время в Хошимине насчитывается более 280 000 частных предприятий, на долю которых приходится около 70 % валового регионального продукта развития (ВРПР) и почти 55 % всех бюджетных поступлений.
Биньзыонг, в котором насчитывается более 65 000 предприятий, является лидером в стране по уровню индустриализации и урбанизации, а почти 80 % ВРПР приходится на частный сектор.
В Бариа-Вунгтау, несмотря на небольшое население, также насчитывается около 17 000 частных компаний, на долю которых приходится более 60 % ВРПР, особенно в сфере морских портов, логистики и нефтегазовых услуг. В общей сложности в этих трех населенных пунктах сосредоточено около 370 000 частных предприятий, что эквивалентно 45 % от общего числа предприятий страны, создающих миллионы рабочих мест и обеспечивающих почти 50 % стоимости промышленной продукции всего южного региона.
Однако большое количество не отражает качества и глубины развития. Большинство предприятий по-прежнему являются малыми и микрокомпаниями, имеют низкий капитал, ограниченный управленческий и технологический потенциал. Согласно статистике, более 94% предприятий в Хошимине имеют уставной капитал менее 10 млрд донгов (385 350 долларов США). Доля предприятий, применяющих высокие технологии и отвечающих экспортным стандартам, по-прежнему низка. Это также узкие места, на которые указал Центральный комитет партии в резолюции № 68.
Чтобы преодолеть эти ограничения, необходима системная стратегия регионального развития, в которой решающую роль играет институциональная и политическая координация между местными властями. Каждый населенный пункт имеет свои преимущества: Хошимин - финансовый центр и обладает высококачественными человеческими ресурсами, Биньзыонг - производственная «фабрика», а Ба Риавунгтау - экспортный терминал, владеющий кластером глубоководных портов Каймеп-Тхивай. Тесная связь между этими тремя полюсами развития позволит сформировать замкнутую цепочку создания стоимости от исследований, производства, логистики до международного потребления, в центре которой будет находиться частный экономический сектор.
Региональная логистическая инфраструктура также является жизненно важным фактором. Необходимо ускорить реализацию ключевых проектов, таких как кольцевые автодороги 3 и 4, скоростная автомагистраль Бьенхоа-Вунгтау, а также системы внутренних водных путей и железных дорог в Юго-Восточном регионе. В то же время необходимо создавать сателлитные промышленные зоны с готовой к использованию инфраструктурой и гибкими механизмами аренды, чтобы малые и средние предприятия (МСП) могли участвовать в цепочках создания стоимости.
Особое внимание необходимо уделить развитию крупных предприятий, так как в настоящее время доля предприятий с уставным капиталом более 100 млрд донгов составляет менее 5%. Создание фонда развития предприятий в расширенном регионе Хошимина в размере около 10 триллионов донгов за счет встречного финансирования и социальных источников станет практическим решением для поддержки развития предприятий, занятых в сфере технологий, умного производства, высокотехнологичного сельского хозяйства, экологически чистых отраслей и трансграничной логистики.
С точки зрения цифровой трансформации, Хошимин лидирует в стране по доле предприятий, внедряющих новые технологии, в то время как в двух других провинциях еще есть значительные возможности для роста. Поэтому создание центров цифровой трансформации в промышленных зонах, связанных с университетами и цифровой инфраструктурой, позволит создать условия, способствующие развитию малых предприятий в таких новых секторах, как электронная коммерция, финтех и трансграничные цифровые услуги.
Чтобы создать «треугольник роста», использующий сильные стороны Хошимина, Биньзыонга и Бариа-Вунгтау, необходима долгосрочная стратегия развития, центральной осью которой станут местные частные предприятия. Роль государства заключается не в том, чтобы заменить предприятия, а в том, чтобы создать условия для их здорового и правильного роста.