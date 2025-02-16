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Необходимы специальные механизмы для развития науки и технологий, цифровой трансформации
В целях немедленной реализации резолюции № 57-NQ/TW о прорывах в развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации правительство представило проект резолюции о пилотном внедрении нескольких стратегий для устранения препятствий в научно-технологической и инновационной деятельности, отметил премьер-министр.
Он подчеркнул необходимость дальнейшего изучения специальных механизмов, отметив, что крайне важно создать механизм мобилизации ресурсов через государственно-частное партнерство, привлекая бизнес и общественность для развития инфраструктуры для науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Премьер-министр заявил, что также необходимы специальные механизмы для управления научно-технической деятельностью, учеными и научными работами.
Он также упомянул о специальном механизме привлечения человеческих ресурсов, заявив, что будет создан механизм для привлечения лиц, работающих вне государственного сектора, лиц, работающих на частных предприятиях, и иностранных талантов.
Основываясь на вышеупомянутых механизмах, глава правительства заявил, что необходимо разработать «специальные инструменты» для управления, тем самым предотвращая нарушения, коррупцию, негативные явления и расточительство.