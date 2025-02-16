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Необходимы специальные механизмы для развития науки и технологий, цифровой трансформации

Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что необходимо устранить институциональные препятствия, чтобы стимулировать развитие науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации в духе резолюции Политбюро № 57.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на групповой дискуссии в рамках 9-й внеочередной сессии Национального собрания 15 февраля утром. Фото: ВИA  
Выступая на групповой дискуссии в рамках 9-й внеочередной сессии Национального собрания 15 февраля утром, он сказал, что правительство распорядилось пересмотреть несколько законов, в том числе Закон о государственном бюджете, Закон о налогах, Закон о предприятиях, Закон о науке и технике и т.д., добавив, что некоторые из этих законов могут быть представлены на рассмотрение НС на его сессии в мае этого года.

В целях немедленной реализации резолюции № 57-NQ/TW о прорывах в развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации правительство представило проект резолюции о пилотном внедрении нескольких стратегий для устранения препятствий в научно-технологической и инновационной деятельности, отметил премьер-министр.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего изучения специальных механизмов, отметив, что крайне важно создать механизм мобилизации ресурсов через государственно-частное партнерство, привлекая бизнес и общественность для развития инфраструктуры для науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.

Премьер-министр заявил, что также необходимы специальные механизмы для управления научно-технической деятельностью, учеными и научными работами.

Он также упомянул о специальном механизме привлечения человеческих ресурсов, заявив, что будет создан механизм для привлечения лиц, работающих вне государственного сектора, лиц, работающих на частных предприятиях, и иностранных талантов.

Основываясь на вышеупомянутых механизмах, глава правительства заявил, что необходимо разработать «специальные инструменты» для управления, тем самым предотвращая нарушения, коррупцию, негативные явления и расточительство.

ИЖВ/ВИА

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