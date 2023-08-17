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Необходимы более активные усилия по развитию человеческих ресурсов молодых этнических меньшинств
Высоко оценив усилия Центрального комитета Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина (HCYU) по реализации программы, вице-президент искренне поблагодарил бывшего вице-президента Чыонг Ми Хоа, которая является председателем Стипендиального фонда «Вы А Зинь», а также филантропов, доноров, организации и отдельных лиц, которые внесли свой искренний вклад в развитие фонда.
По словам Во Тхи Ань Суан, в рамках реализации политики партии и государства великого национального единства ресурсы, выделяемые на поддержку общин этнических меньшинств, увеличиваются как в количестве, так и в масштабах, при этом помощь оказывается на более постоянной основе.
Она заявила, что Вьетнам добился значительных, практических и устойчивых успехов в достижении своих целей в области развития тысячелетия, особенно в сокращении бедности, содействии гендерному равенству и развитии образования.
Вьетнамские женщины участвуют в деятельности, охватывающей различные области, включая политику, экономику, образование, спорт и миротворческие усилия ООН, добавила она.
Примечательно, что проект Mo duong den tuong lai («Открывая пути в будущее»), реализуемый Фондом в сотрудничестве с Фондом VinaCapital (VCF), внес свой вклад в развитие молодых человеческих ресурсов для общин этнических меньшинств по всей стране, сказала Во Тхи Ань Суан.
Она подчеркнула, что это помогает поощрять гендерное равенство среди студенток из числа этнических меньшинств, которые зачастую сталкиваются с различными ограничениями и трудностями, обусловленными местными обычаями, помогая им преодолевать предрассудки и иметь возможности для продвижения по службе, а также предоставляя им возможность самоутвердиться.
Вице-президент настоятельно призвал Центральный комитет HCYU рассмотреть возможность подключения Фонда к национальным целевым программам для обеспечения всеобъемлющих и более значительных ресурсов для оказания помощи молодым студентам в отдаленных районах и районах проживания этнических меньшинств, сокращение разрыва в уровне развития между городскими и сельскими районами, а также дельтами и горными районами.
Она выразила надежду на то, что студентки из числа этнических меньшинств, смогут стать яркими примерами, вдохновляющими и распространяющими позитивную мотивацию среди молодежи в отдаленных районах и районах проживания этнических меньшинств.
Она также призвала VCF продолжить более тесное сотрудничество со Стипендиальным фондом «Вы А Зинь», чтобы в будущем поддержать большее число студенток из числа этнических меньшинств.
Председатель Стипендиального фонда «Вы А Зинь» Чыонг Ми Хоа подтвердила, что они предпримут более устойчивые шаги для развития молодых человеческих ресурсов в общинах этнических меньшинств по всей стране.
За 24 года работы фонд предоставил более 125 000 стипендий студентам, проживающим в районах проживания этнических меньшинств по всей стране.
Основанный в 1999 году, фонд был назван в честь Вы А Зиня (1934-1949), этнического монга из северной горной провинции Дьенбьен. В 2000 году он получил звание Героя Народных Вооруженных сил.
В настоящее время фонд осуществляет три основных проекта: Uom mam tuong lai («Воспитание будущего»), Mo duong den tuong lai («Открывая пути в будущее») и Thap sang tuong lai («Освещая будущее»).