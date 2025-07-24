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Необходимо укреплять экономическое сотрудничество для укрепления связей между Вьетнамом и Шри-Ланкой
По словам Судасингхе Сугатапала, за последние 55 лет Вьетнам и Шри-Ланка построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. Он отметил, что их связи зародились во время борьбы за независимость и солидарности в рамках Движения неприсоединения, что заложило прочную основу для политического доверия. Со временем отношения эволюционировали от идеологической поддержки к практическому сотрудничеству в области торговли, образования и культурного обмена.
Ключевыми вехами являются три визита президента Хо Ши Мина в Шри-Ланку в 1911, 1928 и 1946 годах; открытие дипломатических представительств в Коломбо в 1971 году и в Ханое в 2003 году; а также обмены на высоком уровне между двумя странами, в том числе визит президента Чыонг Тан Шанга в Шри-Ланку и визит президента Махинды Раджапаксы во Вьетнам в 2011 году; визит заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Фам Бинь Миня в Шри-Ланку в 2013 году; визит премьер-министра Ранила Викремесингхе во Вьетнам в 2017 году; и, совсем недавно, официальный визит президента Ануры Кумара Диссанаяки во Вьетнам в мае 2025 года.
Он также подчеркнул расширение двусторонней торговли и тесное сотрудничество двух стран на международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, как дополнительные примеры углубления партнерства. По его словам, этот устойчивый прогресс подчеркивает приверженность обеих стран использованию исторических связей для достижения общих целей в области развития.
Заглядывая в будущее, Судасингхе Сугатапала выразил оптимизм в отношении того, что отношения между Вьетнамом и Шри–Ланкой будут углубляться в течение следующего десятилетия в ответ на региональные колебания, такие как стратегическая конкуренция в Индо-Тихоокеанском регионе и глобальная экономическая реструктуризация. Он сказал, что обе страны обладают взаимодополняющими преимуществами: мощным производственным и экспортным потенциалом Вьетнама и стратегическим расположением Шри-Ланки как морского узла.
Текущие возможности заключаются в расширении торговли, инвестировании в инфраструктуру и укреплении сотрудничества в борьбе с изменением климата, особенно в связи с тем, что обе страны сталкиваются с растущими экологическими проблемами.
Проблемы включают в себя преодоление давления со стороны крупных региональных держав и устранение внутренних различий в развитии. То, как две страны справятся с этими проблемами, сформирует устойчивое, ориентированное на будущее партнерство, способное адаптироваться к динамичному геополитическому ландшафту.
Судасингхе Сугатапала также подчеркнул важность скоординированной дипломатии на международных форумах, таких как Движение неприсоединения и платформы, связанные с АСЕАН, которые могут усилить позиции обеих стран по глобальным вопросам, включая мир, устойчивое развитие и охрану окружающей среды.
"Обеим сторонам необходимо развивать открытый диалог, чтобы предвидеть вызовы и согласовывать свои приоритеты для построения активного партнерства, а не пассивного", - добавил он.