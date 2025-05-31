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Необходимо увеличить рабочую силу в сфере электронной коммерции
В прошлом году объем рынка электронной коммерции страны превысил 25 млрд долларов США, увеличившись на 22% в годовом исчислении, и в настоящее время на него приходится около 9% от общего объема розничных продаж товаров и потребительских услуг.
В то же время человеческие ресурсы для электронной коммерции в настоящее время не хватает и слабы, сказал Нгуен Хыу Туан, директор Центра электронной коммерции и развития цифровых технологий (eComDX) при Агентстве электронной коммерции и цифровой экономики Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли, на семинаре по управлению технологиями в цифровую эпоху, состоявшемся недавно в Ханое.
Нгуен Хыу Туан считает, что потенциальным выходом из сложившейся ситуации может стать модель обучения по требованию между государством и предприятиями. Это гибкая модель, которая отвечает рыночному спросу, предоставляя как теоретические знания, так и фокусируясь на практике, эффективно соединяя спрос и предложение рабочей силы.
Однако для того, чтобы эта модель работала эффективно и устойчиво, необходима четкая и прозрачная координация между государством и предприятиями, сказал он.
По его словам, учебные программы, даже те, которые предоставляются «по требованию», также должны обеспечивать предоставление базовых знаний и основных навыков, помогая студентам адаптироваться к постоянно меняющейся среде электронной коммерции в долгосрочной перспективе.
Кроме того, он отметил, что программы обучения электронной торговле становятся все более разнообразными и претерпевают позитивные изменения благодаря применению новых технологий.
Некоторые университеты начали включать в свои учебные программы предметы, связанные с новыми технологиями, такие как применение ИИ в электронной коммерции, блокчейн и криптовалюты, ИИ в финансах, управление и анализ больших данных.
Вьетнамское агентство электронной коммерции и цифровой экономики также реализовало множество программ обучения цифровым технологиям для предприятий и местных департаментов, чтобы повысить осведомленность и расширить возможности применения технологий в электронной коммерции.
С точки зрения внутренней политики, доктор Нгуен Минь Тхао из Центрального института экономического управления (CIEM) подтвердил, что Вьетнам добился значительного прогресса в развитии цифровой экономики, но все еще сталкивается с многочисленными проблемами, такими как нехватка цифровых талантов, ограниченный инновационный потенциал и несоответствия в политике стимулирования инвестиций в НИОКР.
"Чтобы двигаться быстро и устойчиво, институты должны опережать технологии. Нам необходимо расширять пространство для политических экспериментов, продвигать модели "песочницы" и разрабатывать мягкую политику для поддержки бизнеса, обеспечивая при этом безопасность цифровых систем и управляя системными рисками", - подчеркнул Нгуен Минь Тхао.
Резолюция 57-NQ/TW стала поворотным политическим моментом, поскольку в ней впервые цифровая трансформация, инновации и наука и технологии были определены как три стратегических прорыва в развитии страны, добавила она.
Поставлены цели: к 2030 году Вьетнам должен войти в тройку стран АСЕАН по исследовательскому потенциалу в области ИИ, а к 2045 году доля цифровой экономики в ВВП должна составить не менее 50%.