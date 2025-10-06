НОВОСТИ
Необходимо создать национальную платформу на основе блокчейна для отслеживания происхождения товаров
Поэтому создание экосистемы прозрачной и надёжной трассировки происхождения для обслуживания процессов производства, дистрибуции и потребления на внутреннем и международном рынках является неизбежной тенденцией цифровой экономики и важнейшим стимулом устойчивого развития национальной экономики.
По словам господина Нгуен Хуя, начальника Технологического комитета Национальной ассоциации данных, внедрение технологий для отслеживания происхождения является обязательным и должно представлять собой всеобъемлющую политику сверху донизу с единым управлением от центральных органов до местных властей. Система должна охватывать все предприятия, обеспечивать совместимость и обладать юридической силой как в управлении, так и в торговле.
На практике многие регионы и предприятия уже применяют различные формы защиты и трассировки: физические защитные метки (голограммы, разрушаемые ярлыки, термоэтикетки), QR-коды и штрих-коды, электронные метки с SMS-подтверждением, а также собственные системы отслеживания происхождения.
Однако большинство решений носят локальный и фрагментарный характер, так как отсутствует единая система идентификационных кодов на национальном уровне. Это приводит к раздробленности данных между министерствами и ведомствами, затрудняя оценку и контроль товаров.
Кроме того, отсутствие надлежащего контроля над товарами на электронных торговых площадках и необязательность участия предприятий в системе усугубляют ситуацию.
Исполняющий обязанности директора Национального центра штрихового кодирования (Комитет по стандартам, измерениям и качеству) господин Буи Ба Чинь также отметил, что недостаток взаимодействия между системами отслеживания происхождения и контроля качества продукции, а также отсутствие единой централизованной базы данных создают серьёзные пробелы в оценке и надзоре за товарами на рынке.
Данные сегодня считаются стратегическим активом и сравниваются с «нефтью» цифровой трансформации. Однако ценность данных проявляется лишь тогда, когда они аутентичны, прозрачны и целостны. Технология блокчейн благодаря распределённой архитектуре устраняет уязвимые точки централизованного хранения, гарантируя, что любая информация — от данных о населении и производстве до коммерческих операций — фиксируется и подтверждается множеством узлов системы и не может быть произвольно изменена. Благодаря этому блокчейн становится «позвоночником» экосистемы, связывая государство, бизнес и граждан в безопасной и надёжной цифровой среде.
На национальном уровне признание блокчейна стратегической технологией открывает правовую базу для исследований, освоения и внедрения этой технологии в ключевых отраслях. Господин Нгуен Хуй подчеркнул, что блокчейн позволит Вьетнаму не только догонять мировые тенденции, но и активно участвовать в формировании глобальных стандартов в области отслеживания происхождения, управления данными и цифровой торговли.
Правительство и профильные министерства уже издали ряд документов, стандартов и программ, посвящённых трассировке происхождения продукции. Национальный портал отслеживания происхождения товаров официально начал работу в октябре 2024 года. С 1995 года Вьетнам участвует в Глобальной системе идентификации продукции и цепочек поставок GS1.