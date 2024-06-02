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Необходимо создать наилучшие условия для всестороннего развития детей, их качеств и способностей
Однако, отметил он, остаются миллионы детей с особыми обстоятельствами или рискующих попасть в особые обстоятельства, нуждающихся в помощи. Это требует от всей политической системы от центрального до местного уровня, а также от каждого человека решительных действий, более высокого приоритета и большей любви, внимания и ресурсов для детей.
Он попросил министерства, отрасли, местные партийные комитеты и власти усилить чувство ответственности за развитие детей, разработать национальную стратегию всестороннего развития детей и создать многоуровневую и качественную систему социального обеспечения и социальных услуг для детей.
Кроме того, важно также обеспечить, чтобы дети могли максимально пользоваться своими благами, не подвергались дискриминации, выражали свое мнение и чтобы их уважали, отметил заместитель премьер-министра, указав на необходимость разработки для них полезных, подходящих и качественных культурных, литературных, художественных и образовательных произведений.
Заместитель премьер-министра также выразил надежду, что дети по всей стране будут учиться, любить свои семьи, сочувствовать обездоленным людям, заниматься физической культурой и активно приобщаться к сокровищам знаний и культуры человечества, чтобы стать гражданами мира.
Он также призвал детей воспитывать в себе любовь к Отечеству, дорожить ценностью мира и свободы, стремиться к осуществлению своих мечтаний, чтобы развивать себя и вносить вклад в национальное развитие.
В этом году Месяц действий в интересах детей под девизом "Практические действия, приоритет ресурсов для детей" направлен на оказание помощи каждой общине в строительстве или модернизации одного объекта для детей, а также на поощрение каждого члена общественно-политических и социальных организаций к практическим действиям в интересах детей.
По этому случаю заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха вручил подарки 50 детям, оказавшимся в особых обстоятельства и велосипеды 30 другим. Детский фонд Тхыатхиен-Хюэ получил от доноров помощь в размере более 7 миллиардов донгов (275 000 долларов США).
Также 1 июня заместитель премьер-министра и официальные лица Тхыатхиен-Хюэ приняли участие в церемонии, посвященной строительству многофункционального зала в начальной школе Виза. Они также посетили и вручили подарки детям в Детской деревне SOS в городе Хюэ.