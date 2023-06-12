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Необходимо создать инновационные механизмы для пилотирования возобновляемых источников энергии
10 июня в штаб-квартире правительства вице-премьер Чан Хонг Ха провел рабочую встречу с руководителями Министерства промышленности и торговли, Электроэнергетической корпорации Вьетнама (EVN) и некоторых соответствующих ведомств в целях реализации целей Национального плана электроэнергетического развития на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года (Далее -Электроэнергетический план № 8). Ожидается, что к 2030 году 50% офисных зданий и 50% жилых домов будут использовать солнечную энергию.
На встрече руководители Минпромторга и EVN сообщили о трудностях и препятствиях в процессе установки крышных солнечных электростанций в соответствии с Решением № 13/2020/QD-TTg об механизме поощрения проектов солнечной энергетики во Вьетнаме (Решение 13).
Представители министерств и ведомств также проанализировали причины трудностей установки крышных солнечных электростанций и предложили направления их устранения, придерживаясь политики Электроэнергетического плана №8: «приоритетной и прорывной политики по содействию развитию кровельной солнечной энергетики для жителей и строительстельных сооружений, особенно на севере».
Завершая рабочую встречу, вице-премьер Чан Хонг Ха заявил, что солнечная энергия и возобновляемые источники энергии не регулируются законодательными документами и указами, поэтому необходимо создать инновационные механизмы для их пилотирования. Необходимо немедленно разработать политики, направленные на преодоление недостатков в Решении 13, и предложить решения и прорывные задачи для развития кровельной солнечной энергетики.
Министерство промышленности и торговли срочно должно предложить Правительству и премьер-министру обнародовать механизмы и политику стимулирования инвестиций и мобилизации ресурсов кровельной солнечной энергетики для обслуживания жителей, государственных учреждений и предприятий.
Органы управления должны создавать благоприятные условия, предоставлять технические инструкции и снижать налоги для производителей и импортеров оборудования для солнечной энергетики, поддерживать жителей при покупке этого оборудования.
Вице-премьер Чан Хонг Ха поручил Министерству промышленности и торговли унаследовать и скорректировать технические стандарты в отношении масштабов, объема, мощности и т. д., чтобы предприятия по производству солнечной энергии не смогли злоупотреблять льготами; уточнить и упростить административные процедуры, а также создать подходящую ценовую категорию.