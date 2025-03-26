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Необходимо проводить прорывную политику, направленную на революцию в системах образования и здравоохранения
Премьер-министр Фам Минь Тьинь приказал двум министерствам учесть мнения постоянных членов кабинета министров и Постоянного бюро парткома правительства, создать специальную целевую группу для пересмотра существующей политики и обеспечить соответствие всех планов директивам генерального секретаря партии То Лама. Он заявил, что окончательные предложения должны быть краткими и целенаправленными, с конкретными целями, проектами и сроками, чтобы гарантировать осуществимость и эффективность.
Для национальной целевой программы по развитию образования и профессиональной подготовки он потребовал применения такого подхода к развитию человека, который культивирует не только академические знания, но и этический характер, культурное сознание и творческий потенциал.
Конкретные директивы должны включать способы повышения качества образования и поощрения ответственности учителей, учащихся, государства, семьи и общества в развитии образования, заявил он, подчеркнув необходимость обеспечения равного доступа к образованию.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также подчеркнул важность мобилизации ресурсов, особенно с помощью государственно-частного партнерства, для развития образования и профессиональной подготовки. Среди других ключевых инициатив - содействие обучению вьетнамскому языку и повышению осведомленности о культурном наследии среди зарубежных вьетнамцев, содействие международному сотрудничеству, приоритетное развитие высококачественных человеческих ресурсов, повышение уровня владения иностранными языками и адаптация моделей образования к региональным и местным потребностям.
В рамках национальной целевой программы «Здравоохранение, народонаселение и развитие» глава правительства заявил, что она должна решить существующие проблемы в сфере медицинских услуг, удовлетворить потребности в здравоохранении и повысить качество населения, отметив увеличение инвестиций в медицинскую инфраструктуру, оборудование и человеческие ресурсы.
Основное внимание будет уделено укреплению профилактической медицины и систем первичной медико-санитарной помощи как важнейших основ сохранения здоровья населения. Правительство стремится к тому, чтобы все граждане имели регулярный доступ к медицинским осмотрам и раннему медицинскому вмешательству, особенно дети и пожилые люди.
Важнейшая задача - направить 1000 врачей в низовые медицинские учреждения в 2025 году, чтобы расширить охват населения первичной медицинской помощью, добавил он.
Премьер-министр также подчеркнул важность перевода в цифровой формат документов об образовании и здравоохранения.
Он призвал министерства ускорить доработку документов и обеспечить высокое качество их представления на утверждение.