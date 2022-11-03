Необходимо приложить дополнительные усилия для большей популяризации вьетнамской продукции во Вьетнаме

По словам заместителя министра До Тханг Хая, Министерство промышленности и торговли (МПТ) продолжит разрабатывать новые планы для эффективной реализации кампании по поощрению вьетнамцев уделять приоритетное внимание вьетнамской продукции, одновременно ускоряя административную реформу, чтобы завоевать доверие общественности.

Выступая на запуске программы «Идентификация вьетнамских товаров» в 2022 году и фестивале на тему «Гордость вьетнамских товаров - сущность вьетнамских товаров» в Ханое, заместитель министра Хай сказал, что колебания на мировом рынке серьезно повлияли на производственные и дистрибьюторские цепочки мира и Вьетнама.

Тем не менее, по его словам, вьетнамская продукция доказала свою жизнеспособность и важную роль на внутреннем рынке в этот период.

Рост розничных продаж товаров был в центре внимания отечественной экономики, сказал он, объяснив результат кампанией по призыву вьетнамцев использовать вьетнамские продукты, начатой Политбюро 13 лет назад.

По его словам, в рамках кампании МПТ поручено реализовать программы по усилению продвижения вьетнамской продукции по всей стране.

Чиновник сказал, что в этом году в программе появятся новые функции, предусматривающие прямое взаимодействие между производителями и дистрибьюторами, а также между предприятиями и потребителями, а также мероприятия в честь выдающихся продуктов.

Чыонг Тхи Нгок Ань, заместитель председателя Центрального комитета Фронта отечества Вьетнама (ФОВ), высоко оценила работу МПТ по популяризации вьетнамских высококачественных продуктов и торговых марок.

Подчеркнув важность кампании, она отметила, что за последние 13 лет доля вьетнамской продукции во внутренней системе дистрибуции была увеличена до 80-90% и более 60% на традиционных рынках.

В ближайшее время кампания будет связана с проектом по стимулированию развития внутреннего рынка в период 2021-2025 гг.

Наряду с политикой, направленной на ускорение восстановления и развития производства и деловой активности, будут внедрены меры по поддержке фирм в создании и защите своих торговых марок и проведении цифровой трансформации для доведения своей продукции до потребителей через канал электронной коммерции.

На церемонии чиновники МПТ и делегаты также запустили движение по созданию экосистемы предприятий, производящих вьетнамскую продукцию и торгующих ею.