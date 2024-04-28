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Необходимо приложить все усилия, чтобы отменить желтую карточку ННН-промысла
Он сообщил Вьетнамскому информационномц агентству, что в соответствии с директивой, недавно изданной Секретариатом Центрального комитета партии, вся политическая система вовлечена в борьбу с ННН-промыслом.
Все рекомендации ЕК по ННН-промыслу были включены в закон о рыболовстве. Тем не менее, исполнение закона столкнулось с рядом проблем, связанных с ограниченными людскими ресурсами рыболовного сектора и слабой координацией между населенными пунктами при информировании властей о нарушенных рыболовных судах.
По словам министра, он потребовал от Директора Главного управления рыбного хозяйства и Вьетнамских сил надзора за рыболовством осуществлять управление на основе морских пространств, а не населенных пунктов, и внимательно следить за передвижением рыболовецких судов, если они выходят из порта и причаливают к нему в любом населенном пункте.
Министр Ле Минь Хоан подчеркнул, что для успешного снятия желтой карточки в ходе следующей инспекции ЕК страна должна тщательно разобраться с тремя основными проблемами: рыболовные суда нарушают границы иностранных вод, суда выключают устройство VMS, а также суда не имеют регистрации и лицензий на рыбную ловлю.
Он призвал населенные пункты принять решительные меры и строго наказывать всех нарушителей.
"Борьба с ННН-промыслом - это первый шаг Вьетнама к реструктуризации рыбного хозяйства, благодаря которому сектор станет более прозрачным, ответственным и устойчивым", - сказал он.