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Необходимо приложить больше усилий, чтобы устранять трудности для бизнеса

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай 27 декабря обратился к Министерству финансов (Минфин) с просьбой эффективно реализовать опубликованные политики и те, которые, как ожидается, будут приняты, чтобы устранять трудности для бизнеса, с которыми сталкиваются предприятия, контролировать инфляцию и стимулировать социально-экономическое восстановление и развитие, достигнув таким образом целей, поставленных на 2024 год. Заместитель премьер-министра обратился с этой просьбой, выступая на конференции, посвященной мониторингу выполнения задач государственного бюджета по финансам в 2023 году и задачам на следующий год, в ходе которой он высоко оценил работу министерства за прошедшее время.

Он призвал министерство быстро развернуть планы действий и программы и принять решительные меры прямо в начале 2024 года для реализации плана социально-экономического развития на 2024 год и сметы государственного бюджета, а также поручений правительства.

По словам Ле Минь Кхая, министерству необходимо сосредоточиться на создании и совершенствовании финансово-государственных бюджетных учреждений и политики, ускорить создание цифрового правительства, а также продолжить изучение и внесение предложений по корректировке и дополнению законов и нормативных актов, касающихся обязанностей.

Он призвал министерство быстро разработать планы действий и программы и предпринять решительные действия прямо в начале 2024 года для реализации плана социально-экономического развития на 2024 год и сметы государственного бюджета, а также поручений Правительства.

По словам Ле Минь Хая, министерству необходимо сосредоточиться на создании и совершенствовании финансовых институтов и политик государственного бюджета, а также ускорить создание цифрового правительства, продолжая изучать и предлагать корректировки и дополнения к законам о пошлинах и нормативным актам, касающимся обязанностей.

Заместитель премьер-министра напомнил Минфину о необходимости уделять больше внимания управлению сбором государственного бюджета и предложил оптимизировать научно-технологический прогресс в работе.

Он также попросил председателей провинциальных и муниципальных народных комитетов внимательно следить за реализацией финансово-бюджетных решений, отметив, что местные власти должны координировать свои действия с налоговыми и таможенными органами и серьезно следовать правилам, касающимся использования электронных счетов-фактур, предотвращая тем самым потери доходов.

Согласно докладу, представленному на заседании, по состоянию на 25 декабря доходы государственного бюджета превысили 1,693 квадриллиона донгов (почти 69,5 миллиарда долларов США), увеличившись на 4,5% по сравнению с годовой оценкой.

При этом общий объем расходов государственного бюджета за год составил около 1,73 квадриллиона донгов, или 83,4% от прогноза.

Заместитель премьер-министра похвалил финансовый сектор за содействие созданию электронного правительства, оптимизацию аппарата, усиление проверок и надзора, а также проведение политики, направленной на устранение трудностей для бизнеса.

ВИА/ИЖВ

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