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Необходимо приложить больше усилий, чтобы устранять трудности для бизнеса
Он призвал министерство быстро развернуть планы действий и программы и принять решительные меры прямо в начале 2024 года для реализации плана социально-экономического развития на 2024 год и сметы государственного бюджета, а также поручений правительства.
По словам Ле Минь Кхая, министерству необходимо сосредоточиться на создании и совершенствовании финансово-государственных бюджетных учреждений и политики, ускорить создание цифрового правительства, а также продолжить изучение и внесение предложений по корректировке и дополнению законов и нормативных актов, касающихся обязанностей.
Он призвал министерство быстро разработать планы действий и программы и предпринять решительные действия прямо в начале 2024 года для реализации плана социально-экономического развития на 2024 год и сметы государственного бюджета, а также поручений Правительства.
По словам Ле Минь Хая, министерству необходимо сосредоточиться на создании и совершенствовании финансовых институтов и политик государственного бюджета, а также ускорить создание цифрового правительства, продолжая изучать и предлагать корректировки и дополнения к законам о пошлинах и нормативным актам, касающимся обязанностей.
Заместитель премьер-министра напомнил Минфину о необходимости уделять больше внимания управлению сбором государственного бюджета и предложил оптимизировать научно-технологический прогресс в работе.
Он также попросил председателей провинциальных и муниципальных народных комитетов внимательно следить за реализацией финансово-бюджетных решений, отметив, что местные власти должны координировать свои действия с налоговыми и таможенными органами и серьезно следовать правилам, касающимся использования электронных счетов-фактур, предотвращая тем самым потери доходов.
Согласно докладу, представленному на заседании, по состоянию на 25 декабря доходы государственного бюджета превысили 1,693 квадриллиона донгов (почти 69,5 миллиарда долларов США), увеличившись на 4,5% по сравнению с годовой оценкой.
При этом общий объем расходов государственного бюджета за год составил около 1,73 квадриллиона донгов, или 83,4% от прогноза.
Заместитель премьер-министра похвалил финансовый сектор за содействие созданию электронного правительства, оптимизацию аппарата, усиление проверок и надзора, а также проведение политики, направленной на устранение трудностей для бизнеса.