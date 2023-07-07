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Необходимо приложить больше усилий для упрощения условий ведения бизнеса
В этом году инспекции и проверки предпринимательской деятельности будут реформированы, чтобы гарантировать, что они не влияют на нормальную работу предприятий, наряду с мерами по повышению качества вспомогательных услуг для предприятий, сказал чиновник.
Чан Хи Донг отметил, что в период с 2016 по 2019 год было отменено около 50% условий ведения бизнеса, прокомментировав, что это положительный результат.
Доктор Нгуен Минь Тхао, руководитель отдела деловой среды и конкурентоспособности Центрального института управления экономикой (CIEM), привел данные исследования условных инвестиций и деловой активности, а также условий ведения бизнеса в 15 областях, которые показывают, что качество условий ведения бизнеса в некоторых областях улучшилось.
Тхао сказал, что условия ведения бизнеса во многих областях были разработаны систематически и четко, а многие необоснованные условия были устранены, что способствует повышению прозрачности в законотворчестве.
Заместитель министра Чан Хи Донг сообщил, что MPI рассматривает все условные виды предпринимательской деятельности и условия ведения бизнеса в 15 областях под управлением министерств и секторов, чтобы изучить существующие проблемы в этой сфере.
Участники отметили, что в соответствии с
Законом об инвестициях 2020 года количество условных инвестиций и предпринимательской деятельности составляет 227, но на самом деле их число гораздо больше, причем с накладками и несоответствиями.
Представитель CIEM указал на основные проблемы в этой области, включая неоправданно большое количество требуемых сертификатов, ограничение децентрализации при выдаче лицензий и сложные административные процедуры при выдаче сублицензий.
Представитель CIEM предложил министерствам и секторам продолжать упрощать и сокращать условия ведения бизнеса. Правительство не должно создавать дополнительные условия, препятствующие инвестициям и предпринимательской деятельности, при выдаче новых юридических документов или вносить изменения в существующие, при этом повышать эффективность консультаций и проверки юридических документов перед выдачей, сказал представитель.
На мероприятии представители некоторых ассоциаций, бизнеса и эксперты выразили надежду, что правительство возобновит программу реформирования и улучшения деловой среды, направляя реализацию решений по улучшению деловой среды и усиливая оценку эффективности решений.