НОВОСТИ
Необходимо полностью останавливать вьетнамские рыболовные суда, незаконно ведущие рыбный промысел в иностранных водах
План направлен на эффективную реализацию задач, поставленных Министерством обороны перед командованием Пограничной службы по борьбе с ННН-промыслом. Согласно плану, Пограничной службе необходимо одновременно усилить координацию действия с функциональными силами, партийными комитетами и местными властями для реализации мер по предотвращению и полному прекращению положения вьетнамских рыболовных судов, незаконно добывающих морепродукты, в иностранных водах до 30 апреля 2024 года.
Соответственно, агентствам и подразделениям необходимо синхронно развертывать содержание и меры по реализации и пропаганде правил, усиливать работу по расследованию и проверке, активизировать управление, патрулирование, контроль и устранение нарушений, проводить работу по обеспечению безопасности.
В плане четко указано, что командование Пограничной службы должно руководить и координировать свои действия с департаментами, побуждая подразделения к организации и реализации плана, а также проверяя выполнение плана на местах.
Необходимо тесно координировать свои действия с силами (ВМС, береговой охраной, надзорным органом за рыболовством) для обмена информацией и координации действий для эффективного содействия борьбе с ННН- промыслом, обобщать результаты деятельности органов и подразделений. Политический отдел Пограничной службы должен возглавлять и координировать свои действия с центральными агентствами печати и армией для разработки, публикации и трансляции новостей, статей, репортажей и программ. Необходимо поручить Газете Пограничной службы, Телевидению Пограничной службы разрабатывать, публиковать и транслировать новости, статьи, репортажи и программы, пропагандировать и выполнять задачи Пограничной службы по борьбе с ННН-промыслом.
Кроме того, важно координировать свои действия с Министерством культуры, спорта и туризма и Министерством информации и коммуникаций для продвижения информационной работы на местах, разрабатывать специализированные темы, рекламы, плакаты, печатать листовки и распространять среди людей документы для пропаганды против ННН-промысла, регулярно обновлять содержание, форму и методы пропаганды в соответствии с реальной обстановкой на местах.