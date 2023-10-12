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Необходимо повысить эффективность и распространение внешнего информирования

Национальная премия за внешнее информирование, проводимая в девятый раз, подтвердила свой престиж и качество и привлекла большое внимание вьетнамцев и иностранцев, которые как занимаются, так и не занимаются внешним информированием.
  Ле Хай Бинь, заместитель члена ЦК КПВ, заместитель председателя Отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению, постоянный заместитель председателя руководящего комитета работы по внешнему информированию. Фото: ВИА  
Об этом в преддверии церемонии награждения 9-ой Национальной премией внешнего информирования, которая состоится в Ханойском оперном театре вечером 12 октября, заявил заместитель члена ЦК Партии, заместитель председателя Отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению, постоянный заместитель председателя руководящего комитета работы по внешнему информированию Ле Хай Бинь.

По его словам, служба внешней информации привлекла повышенное внимание всех уровней и секторов, а национальные премии были расширены на различные категории не только за выдающуюся работу в прессе и средствах массовой информации, но и за идеи и деятельность, которые помогают распространять имидж Вьетнама на международной арене.

Кроме того, награждение было организовано на более высоком профессиональном уровне и транслировалось в прямом эфире по каналу «Вьетнамское телевидение» (VTV) с участием высокопоставленных партийных и государственных руководителей.

Для поддержания престижа Премии, Ле Хай Бинь предложил постоянно повышать эффективность и распространение информации для внешней аудитории и использовать ее в качестве критерия для оценки и рассмотрения премии.

Он подчеркнул, что очень хорошая и глубокая статья, высоко оцененная многими экспертами, не может считаться качественной информационной работой для внешней аудитории, если она не охватила большое количество читателей или не распространилась среди международного сообщества.

На 8-й церемонии награждения Национальной премии внешнего информирования было отмечено 112 работ, в том числе 10 из них получили первые премии; 21 - вторые премии, 30 из них - третьи премии и 51 -поощрительные премии.

ВИА получило 20 премий, в том числе две первых, шесть вторых, три третьих и девять поощрительных премий.

ВИА/ИЖВ

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