Необходимо повысить роль сообщества в управлении природными ресурсами

Существующая во Вьетнаме правовая система в отношении земельных, лесных, рыбных и биоразнообразных ресурсов предоставляет большие возможности для дальнейшего расширения прав и возможностей местных сообществ посредством моделей совместного управления природными ресурсами.

Такие модели помогают справиться с последствиями изменения климата и необходимостью более устойчивого использования природных ресурсов.

Это размышление было подчеркнуто в ходе политического диалога высокого уровня на тему «Устойчивое совместное управление природными ресурсами в контексте изменения климата», организованного Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХРСР) и Программой развития ООН (ПРООН).

Диалог был сосредоточен на новых возможностях, эффективном управлении природными ресурсами, надежном регулировании и финансировании, а также на основных препятствиях для расширения масштабов и рекомендациях по расширению реализации экологических решений.

Состоялся обмен инновационными идеями, передовой практикой, знаниями и опытом как национальных, так и международных проектов, которые продвигают эффективное совместное «совместное управление» природными ресурсами более устойчивым и устойчивым к изменению климата способом.

Участие всех заинтересованных сторон в устойчивом управлении и использовании природных ресурсов, включая водные и подводные ресурсы, морские и лесные ресурсы, имеет важное значение для достижения основных целей Стратегии устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 года.

Примеры включают развитие «зеленого», экологически чистого сельского хозяйства, адаптацию к изменению климата, сокращение загрязнения окружающей среды в сельской местности и стремление сократить выбросы парниковых газов на 10% по сравнению с 2020 годом.

Выступая на диалоге, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан сказал: «Истощение природных ресурсов, изменение климата, колебания рынка и изменившиеся потребительские тенденции заставляют сельскохозяйственный сектор изменить мышление, провести реорганизацию, а также перепланировать для удовлетворения требования к развитию.

«Самым важным моментом в текущих направлениях развития является помощь людям в доступе к знаниям, принятии более эффективных решений на основе имеющихся данных в управлении и использовании их ограниченных ресурсов.

«Устойчивое освоение природных ресурсов должно основываться на трех факторах, а именно на экономическом, экологическом и социальном. Подход “сверху вниз” с жестким административным регулированием выявил определенные проблемы в экономическом, экологическом и социальном аспектах».

Он сказал, что природные ресурсы по-прежнему имеют тенденцию к деградации, в то время как местные сообщества, средства к существованию которых зависят от местных природных ресурсов, имеют ограниченный доступ к этим ресурсам и их использование.

Следовательно, необходимо рассмотреть другие решения по реализации, такие как «совместное управление» и «управление на уровне сообщества», чтобы подчеркнуть важную роль сообщества в мониторинге, управлении и совместном использовании ценностей природных ресурсов.

«Механизм совместного управления доказал значительную эффективность и солидарность заинтересованных сторон за счет разделения прав, полномочий, обязанностей и преимуществ совместного управления природными ресурсами», — сказал Хоан.

«Закон о рыболовстве 18/2017 и Постановление 26/2018 стимулируют совместное управление рыбными ресурсами, чтобы разделить права и обязанности по охране и эксплуатации. В лесном секторе сообщества широко участвуют в общинном управлении лесами в различных формах совместного управления, что в значительной степени способствовало защите и развитию устойчивых лесов во Вьетнаме».

Тем не менее, у институтов и политик еще есть возможности для дальнейшего расширения практического и правового пространства для более эффективного и расширенного участия сообщества в совместном управлении.

Многие потенциальные районы устойчивого управления природными ресурсами представляют собой отдаленные районы с высокой долей представителей этнических меньшинств и социальных групп с низкими доходами и с ограниченными правами на землю и использование природных ресурсов.

Постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме Кейтлин Визен заявила, что Вьетнам предпринял шаги по совместному управлению ресурсами, внедрив соответствующую правовую базу и продвигая модели на местах. Например, в законодательстве о рыболовстве, лесном хозяйстве и охране окружающей среды были признаны роли и процессы, которые позволили местным сообществам участвовать в защите и сохранении природных ресурсов.

После принятия закона о рыболовстве и схемы оплаты лесных экологических услуг (PFES) местные органы власти и сообщества опробовали множество хороших моделей совместного управления морскими ресурсами и общинного управления лесами. Например, местные сообщества в Биньтуане, Биньдине, Тхыатхьен-Хюэ, Фуйене и многих других провинциях получили возможность взять на себя ведущую роль в защите рыбных ресурсов и коралловых рифов посредством сохранения и устойчивого использования практики.

Финансовые схемы на уровне общин были созданы для облегчения усилий по совместному управлению.

«Для поддержания долгосрочного роста жизненно важно, чтобы Вьетнам следовал траектории, которая инвестирует, поддерживает и восстанавливает природный капитал, от которого зависят люди, сообщества и экономика», — сказала она.

«Это задача не только правительства, и она потребует полного участия и поддержки со стороны местных сообществ и частного сектора. Крайне важно дальнейшее расширение прав и возможностей, укрепление роли местных сообществ и частного сектора в совместном управлении природными ресурсами, совместном использовании выгод, а также интеграция таких подходов в планы развития и бюджетные процессы.

«Это, в свою очередь, закладывает основу для эффективного масштабирования успешных моделей совместного управления ресурсами для устойчивого сельскохозяйственного производства и средств к существованию, сохранения биоразнообразия и связывания углерода».

Она предположила, что для улучшения совместного управления природными ресурсами во Вьетнаме необходимо создать условия для окружающей среды и политики, обеспечить устойчивый доступ к финансированию и финансовым механизмам на уровне сообществ, а также способствовать обмену знаниями между сообществами.

«Доступ сообществ к информации и данным является ключом к повышению эффективности методов совместного управления, включая мониторинг и отслеживание количества и качества ресурсов. Необходимо иметь базу данных с регулярным обновлением ключевой информации о ресурсах, включая почву, воду и виды на территориях совместного управления», — добавила она.